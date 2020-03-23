كريستيانو رونالدو يتلقى نبأ سارا في العزل الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوقنتوس الإيطالي، نبأ سارا خلال تواجده في العزل الصحي الذي فرضه وعلى وأسرته في جزيرة ماديرا بالبرتغال.

تقارير صحفية برتغالية، أشارت إلى أن ماريا دولوريس أفييرو، والدة كريستيانو رونالدو، قد غادرت المستشفى الذي نقلت إليه قبل أسابيع بعد تعرضها لجلطة دماغية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “Record”، فإن حالة ماريا والدة رونالدو جيدة حاليا ولا شيء يهدد صحتها.

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ماريا البالغة من العمر 65 عاما، كانت قد نقلت في الثالث من الشهر الجاري إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال، بعد تعرضها لجلطة دماغية، وقالت وسائل إعلام حينها، إن والدة رونالدو، عانت من سكتة دماغية، ناتجة عن حدوث تجلط دموي.

لاعب ريال مدريد السابق بعد تلقيه نبأ نقل والدته إلى المستشفى، قطع مشاركته في تدريبات فريقه يوفنتوس، وسافر إلى مسقط رأسه جزيرة ماديرا، ليكون بجانب والدته.

ويتواجد رونالدو حاليا بالعزل الصحي في البرتغال، بعد قرار نادي يوفنتوس بخضوع 121 فردا من أعضائه للحجر، عقب ظهور أول حالة فيروس كورونا بالفريق، إثر إصابة المدافع دانيلي روغاني، قبل أن تسجل حالة ثانية في صفوف اليوفي، بإصابة الفرنسي بليز ماتويدي.