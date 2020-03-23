الامارات | الأهلي يوضح في بيان موقفه من تركي آل الشيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح في بيان موقفه من تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر النادي الأهلي المصري بيان رسمي أوضح فيه عن إجراء رئيس النادي محمود الخطيب اتصال تلفوني مع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي المستقيل للنادي، وذلك رغم إعلان آل الشيخ استقالته من الرئاسة الشرفية مطلع هذا الشهر، ولم يرد المجلس حتى اليوم.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إستقالته من مجلس إدارة النادي، ولم يعلق النادي الأهلي عليها.

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وقال الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "تواصل محمود الخطيب، رئيس النادي، مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي، للاطمئنان على صحته في ظل الأوضاع الحالية.. خاصة أنه يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخرا، وأبعدته عن أعماله ومحبيه، وتمنى الخطيب لآل الشيخ موفور الصحة والعافية، ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء قريبا بين الخطيب وآل الشيخ، بعد زوال الظروف الراهنة على خير، لبحث بعض الملفات".

وكان محمود الخطيب قد رفض طلب آل الشيخ بتوفير طائرة خاصة للأهلي ولمجموعة من جماهيره في رحلة إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراته ضد فريق صن داونز، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.