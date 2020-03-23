شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على رحيل «جوميز» في حال إلغاء بطولة الدورى.. و«السلحدار» البديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على توجيه الشكر للفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، فى حال صدور قرار بإلغاء النشاط الكروى فى مصر، بسبب فيروس كورونا الذى تفشى فى أنحاء العالم، وتسبب فى إيقاف كل الدوريات الأوروبية، ويرى مسؤولو النادى أن الراتب الشهرى للمدير الفنى يكبّد خزينة النادى مبالغ كبيرة، لاسيما فى ظل توقف الدورى الممتاز وتأجيله لحين إشعار آخر، على أن يتم إسناد المهمة الفنية لأحد أبناء النادى، وعلمت «المصرى اليوم» أن أدهم السلحدار، المدرب العام، سيشغل منصب المدير الفنى، خاصة أنه يرتبط بعلاقة طيبة مع جميع اللاعبين، وحقق نتائج إيجابية خلال الفترة التى تولى فيها المسؤولية قبل التعاقد مع ديديه جوميز.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفنى مدّ إجازة لاعبى الفريق أسبوعًا كاملًا لحين وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروى من عدمها، وكان من المفترض أن يعود الدراويش للتدريبات الجماعية، السبت الماضى، قبل أن يقرر الجهاز الفنى مد الإجازة. وتجاوب نادى الإسماعيلى مع الحملة العالمية لمحاربة فيروس كورونا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للدراويش، عبر «تويتر»، النصائح الصادرة من الصحة العالمية للتغلب على الفيروس القاتل، حيث توصى منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

فيما تلقى باهر المحمدى، لاعب الفريق، تعليمات من الجهاز المعالج له فى ألمانيا بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يومًا، ثم الانخراط فى برنامج تأهيلى لمدة أسبوعين، ومن بعدها يصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة فى المباريات، فى حال استئناف النشاط الكروى.