شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس التراجع عن إقامة الأولمبياد فى موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن منظمى ألعاب طوكيو 2020 بدأوا فى وضع بدائل محتملة لتنظيم الدورة خلال الصيف المقبل فى ظل تفشى فيروس كورونا. ورغم التأثير الهائل لتفشى فيروس كورونا على الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم كانت الحكومة اليابانية تؤكد على أنها تخطط لتنظيم الدورة فى موعدها ودون أى تغيير بداية من 24 يوليو وحتى التاسع من أغسطس. وكان المتحدث الحكومى للحكومة اليابانية قد خرج بتصريحات قال فيها إن طوكيو لا تخطط لتأجيل الحدث الذى يقام كل أربعة أعوام، حيث تعلق اليابان آمالا اقتصادية ومالية كبيرة على الألعاب بعد إنفاق المليارات. وقالت الصحيفة، إنه تم الطلب من اللجنة المنظمة للبطولة بدء إعداد سيناريوهات بديلة من أجل التأجيل لمواعيد مختلفة، مشددة على أن الخطة البديلة تتضمن أيضًا تقديرات للتكاليف بالنسبة لمواعيد مختلفة.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن الخيارات المطروحة للبحث تتضمن تقليص الألعاب أو إقامتها بدون جمهور وستقوم اللجنة المنظمة ببحث كل هذه البدائل المحتملة أواخر مارس الجارى. وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المنظمة تجرى بحث احتمال التأجيل لعام أو عامين، ولكن بعض القائمين على تنظيم الدورة يأملون فى تأجيلها لمدة شهر أو 45 يوما. وتقول اللجنة الأولمبية الدولية إنه يتعين إقامة الدورة فى موعدها ودون تغيير، رغم مطالبات من عدة جهات بالتأجيل فى ظل خطورة الوضع الصحى الراهن على مستوى العالم.

وفى تقرير عبر موقعها الرسمى، قالت صحيفة «نيكى» اليابانية إن اللجنة الأولمبية الدولية ستعقد اجتماعا على مستوى مجلس إدارتها خلال الأسبوع الحالى فى ظل تنامى الدعوات المطالبة بتأجيل الدورة الصيفية المقبلة. وانضم الاتحاد الإسبانى لكرة القدم إلى حملة المطالبين بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة فى طوكيو بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا فى بيانه أن كل الجهود ينبغى أن توجه الآن إلى مجال مكافحة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن «لويس روبيالس رئيس اتحاد الكرة الإسبانى قدم طلبا لتأجيل الأولمبياد إلى خوان انطونيو سامارانش، وفعل نفس الأمر خلال اجتماعه مع اتحادات رياضية إسبانية أخرى». وانضم بذلك اتحاد الكرة الإسبانى إلى عدد كبير من الاتحاد الرياضية الوطنية واللجان الأولمبية الوطنية فى المطالبة بتأجيل الأولمبياد إلى موعد لاحق خوفا من آثار فيروس كورونا. وتابعت الصحيفة، أنه تم إنفاق حوالى 20 مليار جنيه استرلينى على طوكيو 2020، بما فى ذلك 10 مليارات جنيه استرلينى على البنية التحتية. يذكر أنه يوجد فى اليابان حاليًا أكثر من 1000 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد مع 36 حالة وفاة.