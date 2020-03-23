شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مغلظة للاعبي «الاتحاد» لمنع زيادة الوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لنادى الاتحاد السكندرى مع محمد إبراهيم المدرب العام للفريق على متابعة البرنامج التدريبى الذى تم وضعه للاعبى الاتحاد بالمنازل فى محاولة للحفاظ على لياقتهم البدنية، وتحسبا لصدور أى قرار مفاجئ باستئناف منافسات الدورى الممتاز. وأكد محمد إبراهيم أنه طلب من اللاعبين تنفيذ البرنامج الموضوع بكل دقة، وأن أى زيادة فى وزن لاعبى الفريق ولو لكيلو واحد سوف تواجه بالعقوبات المالية المغلظة.

وكان الجهاز الفنى للاتحاد قد سمح للاعبى الفريق الأفارقة رزاق سيسيه واوكوى وويلسون بالسفر إلى بلادهم والاطمئنان على أسرهم ومعه السورى عمر الميدانى فيما فضل الليبى أنيس السالتو البقاء بالقاهرة. ويترقب مسؤولو زعيم الثغر قرار اتحاد الكرة بخصوص حسم مصير بطولة الدورى هذا الموسم، من أجل التفاوض مع اللاعبين لتخفيض عقودهم من عدمه.