شكرا لقرائتكم خبر عن «سبورت»: برشلونة يخطط للاستغناء عن جريزمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادى برشلونة يخطط للاستغناء عن الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، الصيف المقبل. ووفقُا للصحيفة فإن إدارة برشلونة تهدف لزيادة قوة الفريق خلال الموسم المقبل، ولكن من خلال إنفاق أقل من المدرج فى الميزانية الحالية. وأوضحت أن برشلونة يبحث عن نادٍ يريد ضم فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ، لتعويض الأموال الكثيرة التى دفعها النادى لضمه، وكى لا يتحمل البارسا راتبه فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن الإدارة وضعت أيضًا جريزمان فى الميركاتو، بعد عام واحد فى «كامب نو» قادمًا من أتلتيكو مدريد نظير 120 مليون يورو. وأضافت أن جريزمان جاء برشلونة من الباب الخلفى، لأن غرفة الملابس رأت أن هذه الصفقة لم تكن ضرورية، ولكنها تقبلت وجود المهاجم الفرنسى للمساعدة على تحقيق الانتصارات.

وذكرت «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة سيوافق على رحيل جريزمان مقابل 100 مليون يورو فقط، ويعتقد النادى أن هناك من يقبل دفع هذا الرقم مثل مانشستر يونايتد وتشيلسى وباريس سان جيرمان وأرسنال.