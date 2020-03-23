مبابي يماطل سان جيرمان من موقع القوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
كشف موقع "le10sport" الفرنسي، ان نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي لا يزال يماطل فيما يخص تجديد تعاقده مع النادي الباريسي الذي ينتهي صيف 2022 حيث يرغب حالياً في التركيز حاليا على تحقيق أهدافه الرياضية.
ويعلم مبابي جيداً أنه في موقف قوي بشأن مستقبله، ومع بدء الميركاتو الصيفي المقبل دون أن يجدد عقده، سيجبر إدارة حديقة الأمراء على التفكير في بيعه، من أجل تحقيق أكبر منفعة مادية علماً أن اللاعب مطلوب بشدة في صفوف ريال مدريد.
وأشار الموقع إلى أن سان جيرمان كان يتمسك ببقاء مبابي في صفوفه، آملاً أن يتألق في يورو 2020 والأولمبياد، وهو ما كان سيرفع سعره، لكن تأجيل اليورو قد يتسبب، وربما الأولمبياد، في تغيير موقف الإدارة الباريسية .
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