شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل لـ حسام عاشور: مكانتك لن تهتز في قلوب جماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه شريف عبد الفضيل مدافع النادي الأهلي رسالة لزميله حسام عاشور قائد المارد الأحمر الحالي عبر حسابه الرسمي علي انستجرام ، نشر عبد الفضيل صورة تجمعه بعاشور، وعلق قائلا :"‏كل الشكر والتقدير لحسام عاشور صاحب الإنجازات والبطولات على ما قدمه للنادى الأهلى والذى سجل بجهده وأخلاقه اسمه بحروف من نور فى سجلات الأهلى ومن قبلها فى قلوب الأهلاوية ولكن سنة الحياة ستجعله خارج أسوار القلعة الحمراء ولكن مكانته فى قلوب الأهلاية لن تهتز كما كان مسمارا فى خط الوسط" .

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وعقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى اجتماعا مع حسام عاشور ، لبحث تجديد عقد اللاعب والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وعرضت اللجنة على نجم وسط الفريق عرضاً يتضمن ، إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب. كما تضمن العرض، استعداد الأهلي تحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة ، وأكدت اللجنة لقائد الأهلي أن النادي لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي مباشرة.

وكان أحد الوسطاء له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه، فهل يُغلق عاشور ملف الأهلى ويتفاوض مع غريمه التقليدى أم ينصاع لرغبة مسئولى القلعة الحمراء ويُنهى تاريخه مُعلنا اعتزاله فى قلعة الجزيرة؟