شكرا لقرائتكم بيكهام يحتفل بعيد ميلاده الـ 23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأثنين، أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي وادي دجلة ومنتخب مصر الأوليمبي بعيد يملاده رقم 23، حيث ولد بيكهام في 23 مارس عام 1997، وبدأ مشواره مع الساحرة المستديرة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يلتحق بنادي حرس الحدود على سبيل الإعارة ومنه عاد مجدداً إلى البيت الأحمر قبل انضمامه حالياً إلى فيق وادي دجلة.

وخلال الموسم الجاري شارك لاعب وسط وادي دجلة مع فريقه في 18 مباراة بالدوري والكأس، واستطاع أن سجل هدفاً ويصنع آخر لزملائه بالفريق.

مستواه المتميز جعله محط أنظار شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمي، لينضم إلى قائمة الفراعنة ويشارك مع زملائه في حصد لقب بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي استضافتها مصر خلال نوفمبر العام الماضي، ليحجز مع زملائه تأشيرة تأهل المنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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حالة من الاندهاش سيطرت على جهاز الكرة بالأهلي ولجنة التخطيط بعد المستوى المتميز الذي قدمه أحمد رمضان بيكهام خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

ورحل أحمد بيكهام عن الأهلي لصفوف وادى دجلة ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام والذي يقدم مستويات جيدة منذ رحيله عن الأهلي.

وفتح مسئولو الأهلي ملف عودة أحمد بيكهام خاصة أنه واحد من ناشئي النادي في الوقت الذي يحق للأهلي وفقًا لتأكيدات مسئوليه استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي نادٍ آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلي استعادة بيكهام في الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذي وقع عليه ناديا الأهلي ودجلة، إلا أن اللاعب رفض التوقيع عليه لتدخل الإدارة الحمراء في الوقت الحالي في مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بتفعيل البند تمهيداً لعودته من جديد للقلعة الحمراء.