شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يصرف مستحقات اللاعبين والمدربين بالمناطق بعد تعليق النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى صرف مستحقات اللاعبين والمدربين بمختلف أفرع الاتحاد بمحافظات الجمهورية فى ظل تعلق النشاط.

وأرسل الاتحاد خطابا إلى مسئولى الأفرع بالمحافظات يطلب منهم فيه صرف مستحقات المدربين واللاعبين عما تم تحقيقه فى نتائج على مستوى الجمهورية . وطلب الاتحاد أن يكون صرف المستحقات فى موعد أقصاه اسبوعا من الان فى ظل تعلق النشاط الرياضى على أن لا يتم إقامة حفل خاصة وأن الموسم الرياضى لم ينتهى بعد .

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وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا ، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

يذكر أن جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولى قائمة المتأهلين إلى البطولة فى كل وزن. ونشر الاتحاد الدولى للعبة قائمة المتأهلين إلى الدورة الأولمبية عبر موقعه الرسمى ومن بينهم جيانا محمد فاروق لطفى لاعبة المنتخب، وبذلك أصبحت جيانا أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه. كانت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى