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شكرا لقرائتكم مدافع الأهلي يواصل محاربة كورونا فى المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استهل محمود متولي مدافع النادي الأهلي، يومه برياضة الجري حرصاً من لاعب القلعة الحمراء على الحفاظ على لياقته البدنية، خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا العالمي.
ونشر متولي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بالتدريبات الصباحية في منزله.
وكان النادي الأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية في ظل غموض الموقف وعدم الترعب على إمكانية استئناف المسابقة من عدمه حتى الآن، وهو ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
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