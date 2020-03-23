شكرا لقرائتكم خالد جلال يصدر قرار خاص لـ"القابلين لزيادة الوزن" بنادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر كل لاعب فى الفريق برنامج خاص لتنفيذه خلال فترة التوقف من أجل تجنب زيادة الوزن حيث يخوض اللاعبين تدريبات فى منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال خالد جلال أنه وضع نظام لكل لاعب خاصة القابلين لزيادة الوزن من أجل الجاهزية تحسبا لإستناف المسابقة فى أى وقت .

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وطالب المدير الفنى لنادى مصر، الجميع، بالالتزام فى الوقت الحالى بكل التعليمات الصادرة بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، مشددا أنه ليس سعيد بالجلوس فى المنزل ولكن تفضيل المصلحة العامة فى الوقت الحالى أفضل من النظر إلى أية أمور أخرى على أن يتم انتظار القرار الخاص بالنشاط الرياضى الذى تم تعليقه لنهاية الشهر ثم تحديد بعد ذلك خريطة الاستعدادات الخاصة بالفريق.

وأعلن نادى مصر عن تعليق تدريبات الفريق الأول وجميع فرق قطاعات الناشئين إلى يوم 15 أبريل المقبل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا واستقر خالد جلال المدير الفني لفريق نادى مصر على منح لاعبيه راحة سلبية طوال الفترة الحالية، تنفيذا للإجراءات الصادرة الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعدما أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.