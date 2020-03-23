شكرا لقرائتكم وفاة والدة مدرب منتخب مصر السابق بعد ساعات من عيد الأم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفيت والدة محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق ، منذ قليل ، اليوم الاثنين بعد ساعات من الاحتفال بعيد الام .

نشر فايز عبر حسابه علي تويتر تغريدة فيها :"‏لا اله الا الله و لاحول ولا قوه الا بالله توفبت فجر اليوم امي الغالية بعد رحله مع المرض.. البسمة الجميلة الدعوه الطيبة القلب الكبير للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع ربنا يصبرنا ويربط علي قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنه فوالله اديتنا الجنه في حياتها" .

وأعلن محمود فايز عضو الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر في وقت سابقة تبرعه براتب أربعة عائلات تأثر دخلها بفيروس كورونا القاتل ، والذى انتشر مؤخراً فى معظم دول العالم.

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وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك :"‏‫ stayhomechallenge ‫ما النشر إلا للتشجيع ليس لتفاخر ولا تباهي... فالفضل كله من الله ولله... وما نحن إلا أسباب يستخدمنا سبحانه ‫حتي يفك الكرب سأتحمل مصاريف اربع عائلات (اعرف ظروفهم شخصياً) تأثروا سلبياً بعد موضوع كورونا ‫اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه".

وتسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في تأجيل العديد من منافسات كرة القدم في الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبي كرة القدم في جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم وأسفر عن ذلك الوباء، تأجيل جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بشكل اضطراري بعد ظهور إصابة بعض لاعبي الأندية الأوروبية بكورونا. يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.



