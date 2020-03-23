شكرا لقرائتكم وليد سليمان يودع حسام عاشور وشريف إكرامي بالدموع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه وليد سليمان نجم الأهلي رسالة مؤثرة لزميليه حسام عاشور كابتن الفريق وشريف اكرامي حارس المرمي الاحمر بعد اقتراب رحيلهم عن النادي ، حيث نشر الحاوي عبر انستجرام صورة تجمعه مع الثنائي وعلق قائلا:"عندما تعجز الحروف والكلمات عن ترجمة المشاعر واحزان الفراق ..تتحدث الدموع ..بحبكم جدا" وحسم مسئولو النادى الأهلى ملف تجديد وليد سليمان لاعب الفريق وقرر الإبقاء عليه لمدة موسمين مقبلين.

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وكانت لجنة التخطيط بالنادى التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو عقدت جلسة مع عاشور فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات وخلال الجلسة عرضت اللجنة على حسام عاشور إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبى والمالى للاعب، وتحمّل كل تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادى خلال المرحلة المقبلة ، وأكد النادي ومجلس إدارته انهما لن يتأخرا في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل فى قناة النادى مباشرة، لكن عاشور رفض هذه العروض وأعلن أنه لن يعتزل وسيكمل مشواره مع أى ناد آخر .

وعقدت اللجنة اجتماعًا مع شريف إكرامى وعبرت عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير، وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.. جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامى بوصفه أحد أبناء الأهلى الذين ساهموا بالجهد والعرق فى رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته فى المشاركة فى المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب فى الفريق سوف ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وهو ما أعلنه حارس الأهلى عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع، وأوضحت اللجنة أن حق إكرامى فى المشاركة لا يملكه ولا أى مسئول فى النادى سوى المدير الفنى، الذى لا يتدخل أحد فى صلاحياته وحساباته فى الاتجاه الآخر.