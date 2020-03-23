شكرا لقرائتكم إسلام محارب لـ شريف إكرامي: تعلمت منك كثيرا.. شرف لي إني لعبت معك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إسلام محارب لاعب النادي الأهلي السابق والجونة الحالي، على دعم شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء، والذي تنتهي علاقته بالفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري بعد عدم تجديد عقده بناءً على توصية رينية فايلر مدرب الفريق.

ونشر محارب صورة لإكرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق عليها: "ك شريف إكرامي تاريخ كبير كان شرف ليا اني لعبت معاك قمه في الاحترام والأخلاق ديما كنت مثال للاعب المجتهد اتعلمت منك كتير بتمنالك التوفيق في الخطوه القادمه ربنا معاك يا محترم".

ك شريف إكرامي تاريخ كبير كان شرف ليا اني لعبت معاك قمه في الاحترام والأخلاق ديما كنت مثال للاعب المجتهد اتعلمت منك كتير بتمنالك التوفيق في الخطوه القادمه ربنا معاك يا محترم @SEkramyofficial ❤ pic.twitter.com/kkD40QNRSf

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— Eslam Mohareb (@EslamMohareb) March 22, 2020

كانت لجنة التخطيط للكرة، قد عقدت اجتماعًا مع شريف إكرامى وعبرت عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة..جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامى بوصفه أحد أبناء الأهلى الذين ساهموا بالجهد والعرق فى رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته فى المشاركة فى المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب فى الفريق سوف ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلى عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع.

وعقدت أيضاً لجنة التخطيط للكرة بالأهلى اجتماعا مع حسام عاشور أول أمس، الجمعة، لبحث تجديد عقد اللاعب والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وعرضت اللجنة على نجم وسط الفريق عرضاً يتضمن ، إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.

كما تضمن العرض، استعداد الأهلي تحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة ، وأكدت اللجنة لقائد الأهلي أن النادي لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي مباشرة .