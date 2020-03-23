شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يتضامن مع حملة "خليك في البيت" لمواجهة فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضامن مؤمن زكريا نجم الأهلي مع حملة "خليك في البيت" التي أطلقها بعض المواطنين للتوعية بمخاطر فيروس كورونا القاتل.

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كما شارك مؤمن زكريا في وقت سابق فى حملة مداعبة المناديل التى أطلقها مشاهير الساحرة المستديرة للتوعية ضد مخاطر فيروس كورونا القاتل، ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه على إنستجرام جانبا من مهاراته فى تنطيق المناديل الورقية بجانب استخدام المطهر.

وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا. يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.