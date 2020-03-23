شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يبتعد عن الاستمرار مع الأهلى الموسم المقبل.. تعرف على الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت حظوظ رمضان صبحي لاعب الأهلي في البقاء مع الفريق نهائياً عقب انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري لعدة أسباب يأتي في مقدمتها المقابل المالي الكبير الذي حدده نادي هيدرسليفيد الإنجليزي للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي وكذلك الأزمة الطاحنة التي تعرض لها رمضان في الفريق مؤخراً بعد مشادته الكلامية العنيفة مع زميله بالفريق آليو بادجي والتي جعلت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يوقع غرامة مالية ضد .

و علم "اليوم السابع" أن رغبة الأهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً من نادي الإنجليزي تقلّصت للغاية بعدما طلب هيدرسيفيلد 9 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية رفضه مسئولو النادي جملة وتفصيلاً حتى لو تم تخفيضه خلال عملية التفاوض لـ8 أو 7 ملايين جنيه إسترليني .

ولم يقتصر الأمر على ذلك فأن رمضان نفسه لم يعد يرغب في البقاء مع الاهلى بسبب أزمته الأخيرة مع بادجي حيث دخل الثنائي في مشادة قوية عنيفة بأحدي تدريبات الفريق وبعدها قرر عبد الحفيظ تغريم الثنائي وأن كانت عقوبة رمضان هي الأكبر بدعوى أنه المُخطئ وهو ما أثار غضب رمضان صبحي وزاد من رغبتنه في الرحيل من النادي بنهاية الموسم الجاري ومن المقرر لأن يتم حسم هذا الملف في شهر أبريل المقبل كما ستعقد لجنة التخطيط بالنادي لحسم هذا الملف