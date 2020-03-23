شكرا لقرائتكم شاهد مروان محسن يؤدى تدريبات بدنية في الحجر المنزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مروان محسن مهاجم الأهلي ومنتخب مصر صورة له عبر حسابه على انستجرام أثناء تأديته بعض التدريبات بمنزله للحفاظ علي لياقته البدنية في ظل قرار تعليق النشاط الكروي لمدة أسبوعين خوفا من تفشي فيروس كورونا القاتل.

وفي وقت سابق، قال مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المنافسة مع آليو بادجي صعبة ولكنها تصب في مصلحة النادي الأهلي. وأكد مروان محسن في تصريحات تلفزيونية: "حزين لرحيل أزارو فهو مهاجم كبير ولكن هذه رؤية المدير الفنى، متابعاً أتمنى عودة أزارو فى بداية الموسم من جديد فهو لاعب كبير ومفيد".

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ووجه مروان محسن رسائل خاصة إلى الثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور، لاعبي الفريق، بعد عدم تجديد عقدهم مع الأهلي ورحيلهم بنهاية الموسم. وأكد مروان محسن: "لم أتواصل مع الثنائي بسبب الإجازة ولكن الثنائي من العناصر الهامة بالفريق ورحيلهم سيفرق كثيرا بسبب خبراتهم" كشف مروان محسن أسباب ابتعاده عن التهديف في الفترة الماضية، معلقاً : "أواجه سوء حظ غريب ولكن أنا اجتهد وأعمل المطلوب مني من قبل المدير الفني"، متابعاً "أتدرب بكل قوة من أجل العودة للتهديف وإسعاد الجماهير".