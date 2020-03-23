شكرا لقرائتكم "الأولمبية الدولية" تبدأ مناقشات التأجيل.. والإلغاء ليس مطروحاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها بدأت التجهيز "لخطط بديلة" لأولمبياد طوكيو 2020 ومن بينها التأجيل بعد اجتماع طارئ يوم الأحد.

وستقيم اللجنة الأولمبية مناقشات مفصلة من بينها التغيير المحتمل لموعد انطلاق البطولة في 24 يوليو لكنها شددت على أن الإلغاء لن يحل أي مشاكل أو يساعد أي شخص.

وقالت اللجنة الأولمبية مشيرة إلى أن المناقشات ستكتمل في غضون أربعة أسابيع "لذا فالإلغاء ليس مطروحا للمناقشة".

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وتواجه اللجنة الأولمبية معارضة متزايدة ضد الموعد الحالي لانطلاق الأولمبياد بعدما طلبت الاتحادات الرياضية والمنتخبات بالإضافة إلى الرياضيين التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطلبت العديد من اللجان الأولمبية الوطنية من اللجنة الدولية تأجيل الأولمبياد بعدما أجبر الوباء بعض الدول على فرض الحجر الصحي وأضر بالاستعدادات للبطولة.

وأضافت اللجنة الدولية "هذه الخطط متعلقة بتعديل الخطط التشغيلية الموجودة بالفعل من أجل انطلاق البطولة يوم 24 يوليو 2020 وأيضا من أجل تغيير موعد بدء الأولمبياد. "اللجنة الأولمبية الدولية... ستبدأ مناقشات مفصلة من أجل إكمال تقييمها للتطور السريع فيما يتعلق بالوضع الصحي العالمي وتأثيره على الأولمبياد ومن بينها خطة التأجيل".

وتابعت "اللجنة الأولمبية الدولية واثقة من إكمال هذه المناقشات في غضون أربعة أسابيع".