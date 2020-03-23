شكرا لقرائتكم رئيس بريشيا: أنهوا الموسم.. وامنحوا لاتسيو البطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي غضبه تجاه إصرار بعض الأندية على إكمال الموسم الحالي، مضيفا أنه انتهى بالنسبة له بسبب فيروس "كورونا" والذي أسماه الطاعون.

وأصر الرئيس على أن كرة القدم تعد أمرا ثانويا بعد الصحة، وأن الموسم الحالي يجب أن يتوقف، وأن تبدأ الأندية التركيز للموسم المقبل.

وتعيش إيطاليا عزلا تاما بعدما أعلنت الحكومة إغلاق جميع أنواع التجارة غير الضرورية مؤقتا لإيقاف تفشي كورونا بعدما قتل الفيروس قرابة 4 آلاف في إيطاليا.

وأصر تشيلينو على إنهاء الموسم بقوله "كيف يمكن أن يستأنف الموسم، أنا أفكر في المرحلة المقبلة فقط" في حديثه لكورييري ديللو سبورت.

Advertisements

وأضاف: كأس إيطاليا والدوري الإيطالي، إذا كان يرغب به لوتيتو، رئيس لاتسيو، فليأخذه، هو مقتنع بأن فريقه لا يقهر فلنجعله يستمر بهذا الاعتقاد".

وعبر الرئيس عن قلقه تجاه كورونا "كيف يمكن لنا الجلوس هنا والتحدث عن الموسم والبطولة بينما هناك طاعون على عتبات أبوابنا، لا أفكر في كرة القدم نهائيا في الوقت الراهن". وانتقد تشيلينو أندية نابولي ولاتسيو بعدما انتشرت أخبار برغبتهما في العودة إلى التدريبات.

وتعد مدينتا بريشيا وبيرغامو من الأكثر ضررا بالوباء، ما دعا تشيلينو إلى الإصرار على إنهاء الموسم بسبب طاعون فيروس كورونا، بحسب قوله.

وزاد تشيلينو: الأخبار من بريشيا تبدو أفضل إلا أن المدينة تواجه هذه المأساة بكبرياء ما يجعلك تشعر بأنك عاجز، هؤلاء الناس لديهم أهل وأقارب وأصدقاء يموتون يوميا وهم يعانون بصمت، إن حدث هذا الأمر في مكان آخر كانت لتبدأ ثورة. الحياة تأتي أولا، لا نستطيع لعب هذا الموسم مرة أخرى، البعض ما زال لا يستوعب ما الذي يحدث وهم أسوأ من الفيروس بنفسه. لا أؤمن بالمعجزات توقفت عن ذلك منذ فترة طويلة، يجب أن لا نفكر في موعد العودة إلى الملاعب بل في استطاعتنا بالبقاء أحياء، يجب أن نكون منطقيين، هذا طاعون".