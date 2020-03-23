شكرا لقرائتكم مهاجم الريال يواجه خطر السجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم نادي ريال مدريد، على أعتاب خطر الحبس بعد أن أكدت السلطات الصربية التحقيق في قضية كسر اللاعب للحجر الصحي.

وتعرض يوفيتش لانتقادات عديدة في صربيا بعد أن شوهد في بلغراد لحضور عيد ميلاد صديقته ليكون لاعب ريال مدريد تحت التحقيق لكسره العزل الانفرادي.

ويعتقد والد يوفيتش أن ابنه يجب أن يقبل أي عقوبة كما أنه يستحق العقوبات المحتملة في حال كان مذنبا، خاصة وأن المهاجم تحت التحقيق وفي عزل ذاتي إجباري لقدومه من دولة موبوءة بفيروس كورونا، بحسب السلطات الصربية.

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وأكد الرئيس الصربي ألكساندر فوشيتش أن يوفيتش أحد لاعبي كرة قدم اثنين من هم يتم التحقيق معهم لخرق الحجر الصحي، ولكن المهاجم القادم من أينتراخت فرانكفورت دافع عن نفسه بالقول بأن أحدا لم يوضح له القوانين والتفاصيل في حال قرر العودة إلى صربيا.

وكشف والد يوفيتش لـ "ماركا" الإسبانية، قائلا: خاض لوكا فحصين طبيين وكلاهما كانا سلبيين، لهذا السبب اعتقد أنه يستطيع الذهاب لصربيا، ولكن في الوضع الحالي يبدو وكأنه مجرم خطير، وإذا كان لا بد من ذهابه إلى السجن فليذهب".

وأضاف والد يوفيتش: أنا على اتفاق تام مع الرئيس الصربي ورئيس الوزراء إذا كان بالفعل مذنبا، وسأدعم القرارات إن كان قام بشيء خاطئ لكنه عاد إلى بلغراد وبقي في بيته".

وزاد ميلان:صديقته صوفيا حامل ولم تستكع الخروج للاحتفال بعيد ميلادها، وظهرت صور لهما برفقة بعض إلا أنها كانت في إسبانيا وليست في صربيا".