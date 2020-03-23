شكرا لقرائتكم رونالدو يخضع لفحص طبي.. والنتيجة تثبت سلامته من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "توتو سبورت" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خضع لفحص طبي لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت الفحوصات سلامته وبقية أعضاء الفريق من الفيروس.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا يوم السبت ثالث لاعب في يوفنتوس يصاب بالفيروس، بعد الإيطالي الدولي روغاني والفرنسي ماتويدي.

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وكشفت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو، الذي كان في البرتغال للبقاء بجانب والدته المريضة، خضع للفحص الطبي في بلاده، وثبت أنه سليم من الإصابة بالمرض، وهو ما فعله زميله الأرجنتيني غونزالو هيغوايين الذي رحل إلى بلاده بعد تعليق منافسات كرة القدم في إيطاليا.

وأضافت: يشعر منسوبو يوفنتوس حالياً بالاطمئنان بعد أن ظهرت عينات جميع اللاعبين ما عدا المصابين، سلبية، بعدما كان الحديث يدور عن انتقال العدوى إلى عدد كبير من اللاعبين نظراً لمخالطتهم المصابين في فترات ماضية.

وأصبجت إيطاليا البلد الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجد، بعدما أصيب به قرابة 54 ألفاً، ولقي 4825 حتفهم بسبب المرض، وهو رقم يفوق عدد الوفيات في الصين التي ظهر بها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي.