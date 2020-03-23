شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى ينشر صورة من شوارع بريطانيا الخاوية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت شوارع بريطانيا والتى كانت تزدحم بالبشر أشبه بمدينة الأشباح التى لا تجد فيها حتى عابر طريق، بسبب التخوفات من انتشار فيروس كورونا العالمي الذي بات يشكل خطراً كبيراً على الشعوب.

ونشر مروان الشوربجي لاعب الاسكواش والمصنف الثامن عالمياً للرجال، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام من الشوارع الخاوية في العاصمة لندن، بسبب فيروس كورونا، حيث فضل الشوربجي البقاء ببريطانيا بعد انتهاءه من منافسات بطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش الجاري قبل التوقف.

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى اشعار آخر كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريين في اللعبة، من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التي تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التي توج بها المصريين في منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً .



بريطانيا

وانطلق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي حيث بطولة الصين المفتوحة، والتي شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

كانت البطولة الثالثة وهي الأكبر، بطولة أمريكا المفتوحة والتي توج بها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً في منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه في نهائي البطولة الأولى على مواطنه علي فرج والثانية على محمد الشوربجي.

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وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتي كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتي أقيمت في ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلي موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم في لعبة واحدة.

كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد لشوربجي بآخر بطولة في الموسم قبل التوقف وهي بطولة كناري كلاسيك بعد تغلبه في المباراة النهائية على علي فرج، وتغلبت هانيا الحمامي في آخر بطولات الموسم على نور الشربيني في مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.