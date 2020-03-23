شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير لشريف إكرامى: تمتلك تاريخ طويل ونجاحات كتير وتعد أحد أضلاع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع النجم سعد سمير، مدافع النادى الأهلى، زميله فى الفريق الحارس العملاق شريف إكرامى، قائلا: "لم أر منك إلا كل حب وخير وإخلاص للنادى ولزملائك، هتوحشنا جدا وهنخسر ضلع مهم من ضلوع الفرقة الكبار والقدام".

ونشر سعد، عبر حسابه على انستجرام صورة لشريف إكرامى، صحبها بتعليق: "على مدار 11 عام تزاملت معك فى الفريق الأول فى النادى الأهلى، لم أر منك إلا كل حب وخير وإخلاص للنادى ولزملائك، دايما ليك نظرة مختلفة للأمور ودايما كنت من الناس القريبة منى بشكل شخصى، استفدنا منك كتير ورجعنالك فى حاجات كتير، وكنت دايما خير داعم وخير صديق".

وأضاف سمير: "تاريخ وموقف طويلة ونجاحات كتير مرينا بيها وبرضو، مواقف صعبة كتيرة لكن دايما كنت شخصية مسئولة ومواجه لكل المواقف، أكيد عارف مدى حبنا ليك واحترامنا فى نفس الوقت، لكن كلنا عارفين إنك مش بتاخد قرار إلا لما بتكون مفكر فيه كويس أوى وبعناية شديدة".

وتابع سعد: "هتوحشنا جدا وهنخسر ضلع مهم من ضلوع الفرقة الكبار والقدام، اللى دايما من الناس اللى كانت بترسخ مفاهيم وثوابت اتربوا عليها وانتقلت لأجيال كتير، لكن كل التوفيق والاحترام لواحد من اهم اللعيبة والعقليات والكوادر فى الفترة القادمة".

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سعد سمير

كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، قد عقدت اجتماعًا مع شريف إكرامى وعبرت عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة، وجاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامى بوصفه أحد أبناء الأهلى الذين ساهموا بالجهد والعرق فى رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته فى المشاركة فى المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب فى الفريق سوف ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

يشار إلى أن شريف إكرامى أعلن فى وقتٍ سابق عن رغبته فى الرحيل عن الأهلى آخر الموسم الجارى، من أجل المشاركة.

وتوصل شريف إكرامى لاتفاق مع نادى بيراميدز على الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إكرامى، 36 عاما، من أبناء قطاع ناشئى الأهلى، ورحل عنه فى 2005 إلى فينورد الهولندي، كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي، إلى أن عاد إلى مصر فى 2009 عبر بوابة الجونة، ثم عاد إلى القلعة الحمراء بعدها بعام.

ومع الأهلى، حمل شريف إكرامى 7 ألقاب للدورى المصرى ولقب كأس مصر و5 ألقاب سوبر محلى بجانب لقبين دورى أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية الأفريقية ولقبين للسوبر الأفريقى. وحرس إكرامى مرمى الأهلى فى 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.