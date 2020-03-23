شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل لـ إكرامى: خرجت من الباب الكبير ومكانتك محفورة فى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شريف عبد الفضيل نجم الأهلى الأسبق رسالة وداع لشريف إكرامى حارس مرمى المارد الأحمر بعد اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، وكتب عبد الفضيل عبر حسابه الرسمى على إنستجرام: "‏مهما تحدثت عن موهبته وأخلاقه وثقافته لن نعطيه حقه فقد ظل مخلصا لسنوات أمينا على عرين النادى الأهلى ولكن القدر يجعله يخرج من الباب الكبير على أمل العودة القريبة إن شاء الله، لأن مكانته محفورة فى الجزيرة".

كانت لجنة التخطيط للكرة، قد عقدت اجتماعًا مع شريف إكرامى وعبرت عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

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جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامى بوصفه أحد أبناء الأهلى الذين ساهموا بالجهد والعرق فى رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته فى المشاركة فى المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب فى الفريق سوف ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلى عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع.

وتوصل شريف إكرامى لاتفاق مع نادي بيراميدز على الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إكرامي (36 عاما) من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي، كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي، إلى أن عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، ثم عاد إلى القلعة الحمراء بعدها بعام. ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب للدوري المصري ولقب كأس مصر و5 ألقاب سوبر محلي بجانب لقبين دوري أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية الأفريقية ولقبين للسوبر الأفريقي. وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.



