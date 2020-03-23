شكرا لقرائتكم خبر عن أجدع صاحب وأخ.. مصطفى شوبير يوجه رسالة وداع لـ شريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصطفى شوبير، حارس النادى الأهلى الصاعد، عن حزنه لرحيل الحارس الكبير شريف إكرامى، عن صفوف القلعة الحمراء، قائلا: "أنت دايما بالنسبة ليا أخويا الكبير وأبويا وصاحبى، ومن أكتر الناس اللى وقفت جمبى وجمب أى حد، لأن أنت فعلا أجدع صاحب وأخ ممكن الواحد يتعامل معاه".





وكتب شوبير الابن، عبر حسابه على إنستجرام: "كان حلم ومن أحلامى إنى أبقى جمبك فى تمرينه واحدة بس ومش عايز حاجة تانى، كنت أسمع دايما إنى هقابل حد جدع بس الكلام اللى بيتقال ده طلع ولا حاجة بالنسبة للى شوفته منك يا كابتن شريف، يمكن أنا دايما أقولك كده".



مصطفى شوبير

وأضاف شوبير: "أنت دايما بالنسبة ليا أخويا الكبير وأبويا وصاحبى، ومن أكتر الناس اللى وقفت جمبى وجمب أى حد، لأن أنت فعلا أجدع صاحب وأخ ممكن الواحد يتعامل معاهم ولسه الموسم مخلصش ومتمناش إنه يخلص عشان لحظة قبل ما تبقى صعبه عليك هتبقى صعبة علينا إحنا أكتر، وإن شاء الله تشيل إفريقيا، ️ربنا معاك ويكرمك يا كابتن شريف وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وحش أفريقيا".

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كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، قد عقدت اجتماعًا مع شريف إكرامى وعبرت عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة، وجاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامى بوصفه أحد أبناء الأهلى الذين ساهموا بالجهد والعرق فى رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته فى المشاركة فى المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب فى الفريق سوف ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

يشار إلى أن شريف إكرامى أعلن فى وقتٍ سابق عن رغبته فى الرحيل عن الأهلى آخر الموسم الجارى، من أجل المشاركة.

وتوصل شريف إكرامى لاتفاق مع نادى بيراميدز على الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إكرامى، 36 عاما، من أبناء قطاع ناشئى الأهلى، ورحل عنه فى 2005 إلى فينورد الهولندي، كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي، إلى أن عاد إلى مصر فى 2009 عبر بوابة الجونة، ثم عاد إلى القلعة الحمراء بعدها بعام.

ومع الأهلى، حمل شريف إكرامى 7 ألقاب للدورى المصرى ولقب كأس مصر و5 ألقاب سوبر محلى بجانب لقبين دورى أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية الأفريقية ولقبين للسوبر الأفريقى. وحرس إكرامى مرمى الأهلى فى 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.