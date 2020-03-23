شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أحمد فتحى جوكر حائر فى تعليق النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحمد فتحى يواجه حالة من الحيرة فى هذه الفترة الملعق فيها النشاط للوقية من فيروس كورونا مابين رغبيته سواء الاستمرار فى الأهلى أو دراسة عروض الخليج .

و تسعى الإدارة الحمراء فى حسم مصير الجوكر الذى يرتبط بعلاقة قوية بينه و بين الجماهير الحمراء لما قدمه للفريق الأحمر من تواجده فى صفوف الأهرى

وينتظر الأهلي تحديد مصير أحمد فتحي خاصة بعدما حسم النادي مصير الثلاثي شريف أكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل أكرامي وعاشور بنهاية الموسم الجاري ، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.

طلب أحمد فتحى ظهير أيمن فريق الاهلي تأجيل جلسة التفاوض لتجديد عقده مع النادي التى كان مُقرراً لها عصر أمس الأحد، بسبب تلقيه عرضاً مُغرياً للغاية خلال الساعات الماضية من أحد الأندية الخليجية.

وكان الاهلي قد حدد الثالثة من عصر أمس موعداً لعقد جلسة هامة وحاسمة لتجديد عقد أحمد فتحي بعدما إعتذر اللاعب عن حضور الجلسة التى كن مُقرراً لها الخميس الماضي بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته وأبلغ فتحي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي مساء الأربعاء الماضي أنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة.

لكن حيرة الأخير تسببت فى طلب تأجيل جلسة التجديد لحين إشعار أخر لظروف خاصة ، وكشف مصدر في الاهلي تلقي اللاعب عرضا مُغرياً من ناد خليجي ، وأكد المصدر أن العرض الخليجي يتزامن مع تلقي أحمد فتحي عرضاً من بيراميدز وأن كان العرض الخليجي هو الأقوى حالياً.

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و يرصد الخليج 365 لقطات لجوكر الأهلى فى الصور التالية :