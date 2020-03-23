إسلام محارب لـ شريف إكرامى: تاريخ كبير.. كان شرفا لى أن ألعب معك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إسلام محارب لاعب النادى الأهلى السابق والجونة الحالى، على دعم شريف إكرامى حارس مرمى القلعة الحمراء، الذى تنتهى علاقته بالفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى بعد عدم تجديد عقده بناءً على توصية رينية فايلر مدرب الفريق.
ونشر محارب صورة لإكرامى عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها: "كابتن شريف إكرامى تاريخ كبير كان شرف ليا إنى لعبت معاك قمة فى الاحترام والأخلاق ديما كنت مثال للاعب المجتهد اتعلمت منك كتير بتمنالك التوفيق فى الخطوه القادمة ربنا معاك يا محترم".
كانت لجنة التخطيط للكرة قد عقدت اجتماعًا مع شريف إكرامى وعبرت عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة..جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامى بوصفه أحد أبناء الأهلى الذين ساهموا بالجهد والعرق فى رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته فى المشاركة فى المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب فى الفريق سوف ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلى عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع.
وعقدت أيضاً لجنة التخطيط للكرة بالأهلى اجتماعا مع حسام عاشور، يوم الجمعة، لبحث تجديد عقد اللاعب والذى ينتهى تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي وعرضت اللجنة على نجم وسط الفريق عرضاً يتضمن إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.
كما تضمن العرض، استعداد الأهلي تحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة ، وأكدت اللجنة لقائد الأهلي أن النادي لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي مباشرة.
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