شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب لـ شريف إكرامى: تاريخ كبير.. كان شرفا لى أن ألعب معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إسلام محارب لاعب النادى الأهلى السابق والجونة الحالى، على دعم شريف إكرامى حارس مرمى القلعة الحمراء، الذى تنتهى علاقته بالفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى بعد عدم تجديد عقده بناءً على توصية رينية فايلر مدرب الفريق.

ونشر محارب صورة لإكرامى عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها: "كابتن شريف إكرامى تاريخ كبير كان شرف ليا إنى لعبت معاك قمة فى الاحترام والأخلاق ديما كنت مثال للاعب المجتهد اتعلمت منك كتير بتمنالك التوفيق فى الخطوه القادمة ربنا معاك يا محترم".