شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحافظ مروان محسن على لياقته البدنية فى الحجر المنزلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر صورة له عبر حسابه على إنستجرام أثناء تأديته بعض التدريبات بمنزله للحفاظ على لياقته البدنية، فى ظل قرار تعليق النشاط الكروى لمدة أسبوعين خوفا من تفشى فيروس كورونا القاتل.

وفى وقت سابق، قال مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن المنافسة مع آليو بادجى صعبة لكنها تصب فى مصلحة النادى الأهلى.

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وأكد مروان محسن فى تصريحات تلفزيونية: "حزين لرحيل أزارو فهو مهاجم كبير لكن هذه رؤية المدير الفنى، متابعاً أتمنى عودة أزارو فى بداية الموسم من جديد فهو لاعب كبير ومفيد".

ووجه مروان محسن رسائل خاصة إلى الثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور، لاعبى الفريق، بعد عدم تجديد عقديهما مع الأهلى ورحيلهما بنهاية الموسم، قائلا "لم أتواصل مع الثنائى بسبب الإجازة لكن الثنائى من العناصر الهامة بالفريق ورحيلهما سيفرق كثيرا بسبب خبراتهم".

وكشف مروان محسن أسباب ابتعاده عن التهديف فى الفترة الماضية، معلقاً "أواجه سوء حظ غريب ولكن أنا اجتهد وأعمل المطلوب مني من قبل المدير الفني"، متابعاً "أتدرب بكل قوة من أجل العودة للتهديف وإسعاد الجماهير".