خالد جلال: توقف الدوري الموسم الماضي أضر بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن توقف مسابقة الدوري لوقت طويل الموسم الماضي بسبب أمم أفريقيا 2019، أضر بالفريق الذي تولى تدريبه في مبارياته الأخيرة بالمسابقة.

وكان خالد جلال قد قاد الزمالك في ختام الدوري الموسم الماضي بعد رحيل السويسري كريستيان جروس، وتوقف الدوري لأكثر من شهر بسبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019.

وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" "قررت رحيل بعض اللاعبين لكن الإعلان بعد المباريات، المشكلة كانت بسبب تأجيل الدوري لـ40 يوم، وبالتالي لم تكن تعلم كيف ستكون العودة، أي نقطة تخسرها تعني خسارة الدوري، كان يجب الفوز بالـ3 مباريات".

وتابع "توقف الدوري وقتها أضر بالزمالك بالتأكيد، عندما خسرنا نقطة أمام الجونة، الأمر انتهى بكل تأكيد، المشكلة الأكبر أنه بعد العودة من معسكر قبرص وجدت أن عدد من اللاعبين تم الاستغناء عنهم".

وأكمل "كل الأهداف التي سكنت شباك الزمالك وقتها كانت بسبب عدم التركيز، لو كنت قادم من معسكر قبرص وجميع اللاعبين لديهم علم بالاستمرار في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم لكان الوضع اختلف".

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واستمر "لم يكن هناك تركيز بسبب أن كل لاعب كان يتحدث عن النادي الذي انتقل اليه وهو مازال في الزمالك، قبل مباراة الأهلي وجدت حميد أحداد يقوم بتوديعي وأنه رحل عن الفريق للرجاء المغربي".

وأضاف "في تلك الفترة بعض الجماهير ظلمتني، وهذا أكثر ما أحزنني، الرحيل عن الزمالك أمر وارد، لكن الفترة كانت صعبة، النتائج لم تساعدني".

وصرح مدرب نادي مصر "يجب أن ننتظر ونتمهل قبل اتخاذ أي قرار يخص العودة للتدريبات، كيف نضمن سلامة اللاعبين وكل لاعب يتواجد في محافظة مختلفة، نحن حاليا نتحدث عن صحة انسان بعيدا عن أي أمور تتعلق بالمسابقات ومن يتوج بالبطولات".

واختتم "العالم كله لا يلعب كرة قدم وبالتالي يجب أن نتمهل، من وجهة نظري وفقا لما اتابعه في العالم، مع نهاية إبريل يمكن أن نفكر في موعد العودة للتدريبات وبعد ذلك نرى ما يمكن أن يحدث".

يُذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن توقف نشاط كرة القدم في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).