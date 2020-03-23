"أنا بخير".. الشحات يتحدث عن حالته الصحية ومستواه مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أنه لا يعاني من إصابة، مفضلًا أن يكون الحديث عن الملف الطبي من جانب خالد محمود طبيب الفريق.
وأشار الشحات في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أنه يسعى دائمًا لتطوير مستواه، لافتًا إلى أن تسجيل الأهداف يكون بتوفيق من الله.
وقال لاعب الأهلي: "أنا بخير، والحديث عن الإصابات من الأفضل أن يكون عن طريق طبيب الفريق".
وكان سامي قمصان مدرب النادي الأهلي قد صرح عبر قناة النادي مساء السبت، أن الشحات يعاني من إصابة في البطن أدت لتراجع مستواه.
وأكمل: "الأهلي يؤدي بشكل جيد قبل إيقاف النشاط الكروي ونسير بشكل ممتاز، ونتائجنا خير دليل، ونسعى دائمًا لإرضاء جماهيرنا".
واختتم: "أسعى دائمًا لتطوير مستواي واستمع لنصائح المدير الفني للأهلي بشكل دائم، وأجتهد في تدريباتي ولكن تسجيل الأهداف يكون بتوفيق من الله".
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