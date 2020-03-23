كوفي يكشف.. كيف تسبب مرتضى منصور في رحيله عن الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد كوفي لاعب نادي سموحة الحالي والزمالك السابق، كواليس رحيله عن القلعة البيضاء منذ مواسم ماضية بعد أزمة مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وأشار كوفي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه حزّن للطريقة التي رحل بها عن الزمالك، لافتًا إلى أنه وجه رسالة إلى زملاءه وقتها.

Advertisements

وقال كوفي: "رحلت عن الزمالك بعدما قام رئيس النادي بإلقاء الماء على وجهي، ولكنني أسامحه وأحبه واعتبره مثل أبي".

وأكمل: "حزنت للطريقة التي رحلت بها، ولكنني تحدثت مع زملائي وقلت لهم أنني لا استطيع الاستمرار في الفريق".

واختتم: "أبلغت زملائي أنني احترمهم وأحبهم، وقلت لهم أن الزمالك باقِ ولكن كوفي سيرحل ورئيس النادي أيضًا سيرحل".