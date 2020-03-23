كواليس إصابة مدرب حراس فريق بالدرجة الثالثة بكورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عبدالرحيم إسماعيل رئيس نادي المدينة المنورة بالأقصر، أن وليد عبدالله مدرب حراس الفريق الذي ينشط بالدرجة الثالثة، أصيب بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس النادي، أن وليد عبدالله يعمل رئيسا لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، وكان في بعثة للولايات المتحدة منذ فترة قريبة.

وأكمل: "وليد عبدالله كان متواجدًا في القاهرة الأسبوع الماضي، وأثناء عودته للأقصر في قطار النوم، تصادف وجود مجموعة من السياح، من المتوقع أن يكون قد التقط فيروس كورونا من أحدهم".

وأضاف: "شكا مدرب الحراس من بعض الأعراض ليقرر الجلوس في المنزل، قبل أن يتعرض لكشف طبي، وينقل للمستشفى ليدخل الحجر الصحي ويتلقى العلاج اللازم

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واختتم رئيس النادي: "يوم الجمعة أرسل وليد عبدالله لنا صورة وهو في أتم صحة بعدما تحسنت حالته، ونأمل أن يغادر المستشفى في أقرب وقت".

يذكر أن تلك الحالة هي الأولى لمصاب بكورونا لأحد المنتمين لقطاع كرة القدم في مصر.

من جانبه، علق الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، أنه يتابع مع كافة المنتخبات والأندية، مناشدا الجميع الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية، بعدم وجود أي تجمع للفرق واللاعبين.

وأضاف في تصريحات ببرنامج "الماتش": "وصلنا خبر إصابة مدرب الحراس، وندعم أي رياضي وأي لاعب كرة".