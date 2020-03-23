رياضة | كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني من إدارة ناديه إعادة كارليس ألينيا لاعب الفريق المعار إلى ريال بيتيس لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن كيكي سيتين يصمم على إعادة كارليس ألينيا إلى ملعب كامب نو بعد تألقه مع ريال بيتيس.

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وأشارت إلى أن مدرب برشلونة يخشى رحيل التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش في بداية الموسم الجديد لذلك وضع ألينيا كبديل لهما.