رياضة | الزمالك يكشف موعد الحكم في ملف كهربا

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف موعد الحكم في ملف كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 23/مارس/2020 - 09:26 ص
Advertisements
الخليج 365 الرياضي
Advertisements
وأوضح: "اللجنة المعنية بالفيفا رفضت الدعوى التي رفعها جروس وحاليًا الدعوى أمام المحكمة الرياضية "الكاس" هذه المرحلة سننتظر البت في الدعوى، الموضوع سيأخذ فترة تقريبًا من 4 إلى 6 أشهر، ونحن نعمل على تجهيز ملف الأبيض في هذا الشأن".
وواصل: "المحكمة الرياضية هيئة استئناف على قرار الفيفا أو هيئة تحكيمية أعلى من قرارت الفيفا، والآن هي تحكيمية، جروس يقول إن لديه مستحقات والزمالك قدم ما يفيد بحصوله عليها، لا يمكنني تحديد موقف نادي الزمالك، وتم ابلاغي برفع دعوى ضد الزمالك منذ 72 ساعة فقط".
وكشف: "إذا لم يفز الأبيض بالقضية أو تنفيذ العقوبة، فإن العقوبات ستنفذ بعد فترة طويلة، لا بد أن أرى الملف كاملًا وإذا تبين أن جروس لديه مستحقات، فسيتم التفاوض معه، وإن لم يكن لديه مستحقات، فالأمر أصبح منتهي".
وأشار: "الزمالك قدم كل الأوراق التي تفيد بأن الأبيض اللتزم بكل الأمور المالية ومستحقات النقاز".
واختتم: "أما بشأن خالد بوطيب فالزمالك جهز ملفًا به كل الأدلة والأوراق التي تحفظ حق النادي في اللاعب، وأنه تغيب عن الإجراءات الطبية والتدريبات بداعي الإصابة".
Advertisements