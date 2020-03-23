رياضة | مانشستر سيتي يسعى لخطف نجم ريال مدريد الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسعى لخطف نجم ريال مدريد الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية البريطانية عن ان نادي مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات النجم الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

ووفقًا لشبكة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية، أن ​مان سيتي​ يخطط لضم الفرنسي ​رافاييل فاران​ خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة،أن مانشستر سيتي يعاني من مشاكل دفاعية هذا الموسم، تجعل فكرة ضم مدافع جديد، في الصيف، ضمن أولويات جوارديولا​ في الميركاتو المقبل.

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وبعد رحيل كومباني وفي ظل الإصابات التي ضربت نجوم الخط الخلفي، وفي مقدمتهم إيمريك لابورت وجون ستونز يعاني مانشستر سيتي دفاعيًا هذا الموسم.

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واختتمت الشبكةأن مسؤولي نادي مانشستر سيتي سيقديمون عرض مالي كبير، لكي يوافق فلورنتينو بيريز على رحيل فاران، علماً أنه رفض رحيله بالموسم الماضي.