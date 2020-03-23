رياضة | مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش"، عن أنه كان قريبا من الانضمام للأهلي قبل ان ينتقل للقلعة البيضاء.

وخلال استضافته عبر قناة نادي الزمالك مساء الأحد قال الونش: "أنا لعبت في مراكز الشباب وأكاديميات الأهلي بالأقاليم لفترة، وبدأت مشواري معهم عام 2009، وبقيتُ 8 أعوام معهم منهم 4 مواسم في الفريق الأول، وتم انضمامي لناشئين فريق طلائع الجيش عن طريق مدرب حراس فريق الطلائع أيمن شرف.

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وواصل "اجتهدت مع الطلائع بعد تصعيدي، وقبل انتقالي للزمالك بعام واحد كانت هناك مفاوضات من الأهلي، لكن لم تتم لأن النادي كان في حاجة إلى مدافع مساك خلال هذه الفترة".

واختتم "رئيس الزمالك يدعم جميع اللاعبين دائما، والطائرات الخاصة التي يوفرها لنا تصنع الفارق، والدليل تعرضي للإصابة الأخيرة بسبب عدم وجود طائرة خاصة، لعبنا مباراة إنبي في الدوري وبعد ذلك ذهبنا لمواجهة مازيمبي خارج مصر.