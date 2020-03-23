رياضة | برشلونة يفاوض ظهير بورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاوض ظهير بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق برشلونة الإسباني بكل قوته للتعاقد مع أليكس تيليس ظهير أيسر نادي بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يفاوض تيليس الذي ينتهي عقده في 2021 ويرفض التجديد فلديه شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو.

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وأشارت إلى أن برشلونة سيستغل الشرط الجزائي في عقده لضمه من بورتو البرتغالي رغم توقف مسابقة الدوري الإسباني في الوقت الحالي.