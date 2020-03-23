رياضة | نادي الوحدة السعودي يحمي شعاره من فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الوحدة السعودي يحمي شعاره من فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاف نادي الوحدة السعودي، الكمامة إلى شعاره عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وجاء وجود الكمامة على شعار نادي الوحدة في إشارة لتضامن النادي في الحملة الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي الوحدة يقدم مستويات طيبة في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة قبل توقفها.