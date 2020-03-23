رياضة | السبب الحقيقي وراء تأجيل جلسة فتحي وإدارة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب الحقيقي وراء تأجيل جلسة فتحي وإدارة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت تأجيل جلسة أحمد لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي مع لجنة التخطيط، الجدل بين جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد تذبذب موقف فتحي في حسم مصيره بالبقاء أو الرحيل.

وكشف نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي ما تردد عن تعمد اللاعب عدم الحضور إلى جلسة النادي الأهلي ومسؤلي لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء التي كان مقررا لها أمس الأحد.

وأكد نادر شوقي خلال تصريحات إعلامية أن فتحي لم يمتنع عن الحضور لاجتماع لجنةج التخطيط وتم تجيل جلسة تجديد عقده بسبب إغلاق النادي لأبوابه كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا بالاتفاق بين اللاعب ومسؤولي لجنة التخطيط بالنادي.