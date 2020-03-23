رياضة | عاجل... الأهلي يستقر على بدلاء إكرامي وعاشور وفتحي لضمهم في الميركاتو الصيفي

يسعى النادي الأهلي لاستقطاب عددا من الصفقات الجيدة، لتدعيم صفوفه، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رغبه المدير الفني رينيه فايلر.

ويستهدف الأهلي بعض اللاعبين في الدوري في مختلف المراكز لتعويض رحيل حسام عاشور الذي استغنى عنه المارد الأحمر بعد خروجه من حسابات فايلر.

وبالنسبة لمركز الظهير الأيمن فوضع الأهلي تحت أعينه بعض لاعبي الدوري للتعاقد مع أحدهم، حتى يكون بديلا لأحمد فتحي التي اقتربت نهاية مسيرته الكروية.

ويفاوض الأهلي نادي طلائع لضم اللاعب الشاب محمد شحاتة، ليرد الفريق العسكري بطلب مفاجأة وهي دخول عمرو جمال مهاجم القلعة المعار لديهم لنهاية الموسم في صفقة تبادلية.

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كما دخل أسامة جلال مدافع إنبي والمتتخب الأولمبي في دائرة اهتمامات الأهلي بعد المستوى الطيب الذي يقدمه، منذ تتويجه مع المنختب ببطولة أفريقيا للشباب، والتي أقيمت في مصر، وتم التأهل من خلالها لأولمبياد طوكيو.

وبالنسبة لمركز حراسة المرمى فيرصد الأهلي ثلاث حراس لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي.

وظهر أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي وال والزمالك السابق في الصورة مجددا بعد التأكد من رحيل إكرامي، كما حظي الحارس الشاب محمود جاد حارس مرمى إنبي باهتمام القلعة الحمراء، حيث يعد أحد اللاعبين المرشحين بقوة للانضمام للأهلي.

ووضع الأهلي محمد بسام حارس طلائع الجيش تحت المراقبة بعد مستواه المميز هذا الموسم، إلى جانب أحمد الشناوي حارس بيراميدز، رغم بعض التحفظات عليه من قبل إدارة النادي".

