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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موظفو نادي ماينز الألماني يتنازلون عن جزء من رواتبهم لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
قدم نادي ماينز الألماني لفتة رائعة بعد تنازل كل العاملين في النادي بدءا من القيادة والمدربين و اللاعبين ووصولا إلى أصغر الموظفين عن جزء من رواتبهم في ظل أزمة كورونا المنتشرة حول العالم.
وقال روفين شرودر، المدير الرياضي للنادي في لقاء مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) إن هناك "قدرا كبيرا لا يمكن تصديقه من التضامن" داخل النادي، وأضاف أن " الجميع سيتنازلون عن المال".
وتابع شرودر أنه حتى العاملين الذين لا ينتمون إلى أصحاب الدخول الكبيرة في النادي سيشاركون أيضا في هذه التدابير التقشفية.
وقال شرودر:" اتصل بي الحارس الذي يزود الفريق باحتياجاته مضيفا " أنا أريد أن أساعد بأي شكل، سأتوقف عن تزويد سيارتي بوقود عن طريق بطاقة ماينز للوقود، فأنا لا أريد أن أُحَمِّل النادي بأعباء إضافية".
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