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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يسجّل أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أحد المسؤولين في نادي برشلونة، أُصيب بفيروس كورونا.
وذكرت الصحيفة، أنه تبين اليوم الأحد أن كشاف برشلونة في البرازيل وأميركا الجنوبية اندري كوري أصيب بكورونا مشيرة إلى أن كوري وزوجته أصيبا بالفيروس، وظهر عليهما أعراض الحمى وضيق التنفس، ولكن حالتهما مستقرة وليسا بحاجة لدخول المستشفى، وسيدخلان بالعزل المنزلي.
ولفتت الصحيفة إلى انه من المرجح أن يكون كوري تعرض للإصابة بكورونا عندما كان في مدينة بورتو ألغجرينزي، حيث أصيب رئيس نادي غريميو بورتو أليغرينزي، مارسيلو ميديروس أيضاً.
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