اخبار الرياضه

برشلونة يسجّل أول إصابة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يسجّل أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أحد المسؤولين في نادي ​برشلونة​، أُصيب ب​فيروس كورونا​.

Advertisements

وذكرت الصحيفة، أنه تبين اليوم الأحد أن كشاف برشلونة في ​البرازيل​ وأميركا الجنوبية ​اندري كوري​ أصيب بكورونا مشيرة إلى أن كوري وزوجته أصيبا بالفيروس، وظهر عليهما أعراض الحمى وضيق التنفس، ولكن حالتهما مستقرة وليسا بحاجة لدخول المستشفى، وسيدخلان بالعزل المنزلي.

 

ولفتت الصحيفة إلى انه من المرجح أن يكون كوري تعرض للإصابة بكورونا عندما كان في مدينة بورتو ألغجرينزي، حيث أصيب رئيس نادي غريميو بورتو أليغرينزي، مارسيلو ميديروس أيضاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يسجّل أول إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا