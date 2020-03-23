شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض عدة عروض خارجية ويتمسك باستكمال مشواره مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عدد من العروض فى الفترة الأخيرة من الدوريات الخارجية، إلا أن المدرب الفرنسى أبدى تمسكه باستكمال الموسم الرياضى مع الأبيض، لذا أخطر مسئولى قلعة ميت عقبة بموافقته على تمديد تعاقده مع النادى.

جاءت موافقة الفرنسى كارتيرون بتمديد تعاقده مع الزمالك، لرغبته فى التتويج مع الأبيض ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعد تأهل الفريق إلى دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

من المقرر، أن يعقد المدرب الفرنسى جلسة مع إدارة الكرة بالزمالك قبل تمديد تعاقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، لحسم عدد من الملفات الهامة بالفريق، ومناقشة الخطة المستقبلية للأبيض.

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وتوج الزمالك تحت قيادة كارتيرون ببطولتى السوبر المصرى والإفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، قبل أن يتأهل إلى دور نصف النهائى من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يستعد الأبيض لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى ذهاب نصف نهائى البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و2 من مايو المقبل، فيما ستقام مباراة العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، بداية من شهر ديسمبر الماضى، حيث تولى قيادة الأبيض فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبين معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا.

ويترقب مسئولو الزمالك، موقف النشاط الرياضى فى مصر بعد تعليقه لمدة 15 يومًا فى الإجراءات الاحترازية تجنبًا لانتشار فيروس كورونا، على أن يحسم مسؤولو النادى الأبيض عقب تحديد موقف النشاط الرياضى، الموقف من الصفقات أو المعارين حيث يمتلك النادى الأبيض أكثر من لاعب معار فى مختلف أندية الدورى ويرغب مسؤولو النادى الأبيض فى استعادة البعض منهم.