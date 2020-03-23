شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش فايلر في صفقات الصيف والشحات يدرس إجراء جراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني من أجل مناقشة عدة أمور هامة خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها إحتياجات الفريق في الموسم الجديد والمراكز التى تحتاج دعم لاسيما بعد الإستغناء عن بعض لاعبي الفريق لأسباب فنية يأتي في مقدمتهم شريف إكرامي ، حسام عاشور ، صالح جمعة فضلاً عن بعض اللاعبين الآخرين المُرشحين للرحيل عن النادي بنهاية الموسم وتتطلع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو لمعرفة طلبات رينيه فايلر من أجل أبرام هذه الصفقات سريعاً وقبل تدخل المنافسين .

في الوقت الذي يبحث الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود موقف حسين الشحات لاعب الفريق من العملية الجراحية التى يحتاج إجراءها خلال الفترة المقبلة حيث أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق أن حسين الشحات يعانى من مشكلة فى عضلات البطن، موضحا :"حسين الشحات يعاني من مشكلة في عضلات البطن ومن الوارد أن يخضع لعملية جراحية في الفترة الحالية ، وعن إمكانية سفر الشحات إلى ألمانيا لأجراء هذه الجراحة ، قال قمصان: من الصعب سفره لإجراء العملية في ألمانيا ومن الوارد جداً أن يجريها في مصر ، موضحاً أن الشحات تحامل على نفسه كثيرا في الفترة الماضية، والوقت الحالي الأفضل لعمل العملية الجراحية في ظل توقف النشاط الرياضي للحد من إنتشار فيروس "كورونا".