شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة محمود فايز مدرب المنتخب السابق بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل ، والدة محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق ، وكتب فايز عبر حسابه علي تويتر :"‏لا اله الا الله و لاحول ولا قوه الا بالله توفبت فجر اليوم امي الغالية بعد رحله مع المرض.. البسمة الجميلة الدعوه الطيبة القلب الكبير للأسف أنا بره مصر ومش عارف ارجع ربنا يصبرنا ويربط علي قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنه فوالله اديتنا الجنه في حياتها" .

وفي وقت سابق ، أعلن محمود فايز عضو الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر تبرعه براتب أربعة عائلات تأثر دخلها بفيروس كورونا القاتل ، والذى انتشر مؤخراً فى معظم دول العالم.

وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك :"‏‫ stayhomechallenge ‫ما النشر إلا للتشجيع ليس لتفاخر ولا تباهي... فالفضل كله من الله ولله... وما نحن إلا أسباب يستخدمنا سبحانه ‫حتي يفك الكرب سأتحمل مصاريف اربع عائلات (اعرف ظروفهم شخصياً) تأثروا سلبياً بعد موضوع كورونا ‫اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه".

وتسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في تأجيل العديد من منافسات كرة القدم في الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبي كرة القدم في جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم وأسفر عن ذلك الوباء، تأجيل جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بشكل اضطراري بعد ظهور إصابة بعض لاعبي الأندية الأوروبية بكورونا. يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.



