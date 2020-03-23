بث مباشر | مستجدات فيروس كورونا في الرياضة وكرة القدم

يُقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر اليومي لجميع مستجدات وآخر أخبار فيروس كورونا وتأثيره على جميع دوريات ومسابقات كرة القدم والرياضة عمومًا حول العالم.

تفشى فيروس كورونا في أكثر من 170 دولة منذ بداية شهر مارس الجاري بعد ظهوره لأول مرة في الصين ثم إيران وإيطاليا وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وتسبب الفيروس التاجي المُستجد في إيقاف 99٪ من المسابقات والتظاهرات الرياضية حول العالم، وفي مقدمتهم أكبر خمس دوريات كروية في العالم “الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي”.

وتكبدت إيطاليا خسائر فادحة إثر تعاملها باستخفاف مع انتشار كورونا في شمال مدينة ميلانو بيرغامو، خاصةً عندما تراجع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تأجيل مباريات الدوري المحلي خوفًا من اتهامه بتطبيق “كالتشيو بولي” جديد لمساعدة يوفنتوس على العودة في المنافسة على لقب السيري آ أمام الإنتر ولاتسيو.

ودفع الاتحاد الإيطالي ثمن استئناف الدوري الإيطالي بعد أسبوع واحد من تأجيله إصابة عدد هائل من لاعبي سامبدوريا وفيورنتينا بفيروس كورونا، بالإضافة لإصابة ثنائي يوفنتوس “دانييلي روجاني وبليز ماتويدي”.

حرب كورونا

مباراة كورونا مع الحياة بدأت في نهاية عام 2019، لكنها انطلقت فعليًا منذ يوم 14-3-2020، عندما تم تأجيل الدوريات الخمس الكبرى، واتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرار بتأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب تفشي الفيروس المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا بصورة غير مسبوقة.

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وتوفى عند تأجيل الدوريات الخمس الكبرى أكثر من 1500 حالة في إيطاليا، الأمر الذي دفع الدوريات الأخرى مثل الإسباني والفرنسي والألماني نحو اتخاذ قرار التأجيل.

ولم تجد رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “مفرًا” من تأجيل الجولة الـ 30 من البريميرليج ومباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، لمدة شهر كامل بعدما كشف نادي آرسنال عن إصابة مدربه “ميكيل آرتيتا” بالفيروس اللعين يوم 12 مارس.

وتحدثت إدارة تشيلسي في اليوم التالي عن إصابة الجناح الشاب “كالوم هودسون أودي”، وتطرقت إدارة ليستر سيتي في بيان رسمي إلى ظهور أعراض كورونا على ثلاثة من لاعبي الفريق.

كما ظهرت حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق كرة السلة التابع لنادي ريال مدريد، الأمر الذي أدخل النادي ككل في عزل صحي، بما في ذلك الرئيس فلورنتينو بيريز.

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كورونا ???? (19 يومًا) – (60 يومًا) الكرة ⚽️

???????? ملعب الحياة (كوكب الأرض)

♻️ جارية منذ 1 مارس 2020 حتى الآن…

???? بث مباشر “ كتابي ” لحرب كرة القدم مع كورونا

???????? أهلاً بكم في هذا الموضوع المُحدث بصفة دورية عن آخر أخبار كرة القدم مع كورونا..

♻️ كل ما عليك فعله لمتابعة آخر المستجدات في هذا البث هو تحديث الصفحة كل 30-60 دقيقة فقط على مدار اليوم.

???? يصحبكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مكتب الخليج 365 بالعاصمة المصرية القاهرة لنقل أحداث “حرب كرة القدم مع كورونا”.

????????‍???? سيناريو ولا في الأحلام نعيشه معًا..لكن لا بد من توثيقه بالصورة والكلمة..فهو حدث تاريخي لم تعهده البشرية منذ فيروس الإنفلونزا الإسبانية مطلع القرن العشرين.

???? البث المباشر يتضمن أخبار عن المصابين بفيروس كورونا من لاعبين ومدربين وإداريين + تبرعات نجوم اللعبة والاتحادات والأندية لإنقاذ المصابين في مختلف البلاد.

???? في نتيجة المباراة أعلاه نضع لكم تحديثًا بعدد الأيام التي تفوق فيها كل طرف على الآخر.

يوم 21 مارس .. النتيجة 17 لفيروس كورونا مقابل 60 لكرة القدم.

???? فيروس كورونا تفوق على كرة القدم في هذه الحرب بمجموع 17 يومًا فقط منذ اكتشافه لأول مرة في الصين خلال نهاية ديسمبر 2019.

???? فيروس كورونا تفوق في بداية هذه المباراة أو الحرب الشاقة لمدة 7 أيام، عندما تسبب في تأجيل الجولة الـ26 للدوري الإيطالي من يوم 1 مارس إلى يوم 8 مارس 2020.

???? عاد فيروس كورونا ليتفوق من جديد على كرة القدم لمدة 8 أيام، بالتسبب في تأجيل جميع الدوريات بدءًا من يوم 12 مارس إلى 21 مارس 2020، والعرض مستمر..

???? كرة القدم كانت ولا زالت متفوقة في عدد الأيام على فيروس كورونا، فلم تتأجل أي مباراة من مباريات الدوريات الكبرى أو دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا أو حتى الدوريات العربية خلال 31 يومًا من شهر يناير و29 يومًا من شهر فبراير 2020.

???????????? لكن كل شيء تبدل في الأول من مارس، عندما قرر الاتحاد الإيطالي تأجيل المباريات بسبب تفشي المرض، قبل أن يقرر استئناف المسابقة لكن دون حضور جمهور.

الآن المنافسة على أشدها بين فيروس كورونا وكرة القدم…ويبدو أن الفيروس في طريقه للتغلب في عدد الأيام.

???????? بداية الحرب

???? 1 من مارس ???????? | الحكومة الإيطالية تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية وليس الدوري الإيطالي فقط، لكن في المقاطعات التي تعاني من خطر كورونا، ما أدى إلى تأجيل مباريات يوفنتوس مع بولونيا، والإنتر مع ساسولو، وأتالانتا مع لاتسيو، ونابولي مع فيرونا.

الحكومة الإيطالية تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية وليس الدوري الإيطالي فقط، لكن في المقاطعات التي تعاني من خطر كورونا، ما أدى إلى تأجيل مباريات يوفنتوس مع بولونيا، والإنتر مع ساسولو، وأتالانتا مع لاتسيو، ونابولي مع فيرونا. ???? 2 مارس ???????? – رئيس ليون جان ميشيل أولاس يطلب من يويفا مواجهة يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب محايد بدلاً من ملعب آليانز ستاديوم في تورينو لخوفه من فيروس كورونا.

– رئيس ليون جان ميشيل أولاس يطلب من يويفا مواجهة يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب محايد بدلاً من ملعب آليانز ستاديوم في تورينو لخوفه من فيروس كورونا. ???? 3 مارس ???????? .. تقرر تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان على ملعب آليانز ستاديوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، علمًا بأن يوفنتوس تعادل في ملعب سان سيرو 1/1 بركلة جزاء أحتسبت لكريستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة.

.. تقرر تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان على ملعب آليانز ستاديوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، علمًا بأن يوفنتوس تعادل في ملعب سان سيرو 1/1 بركلة جزاء أحتسبت لكريستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة. ???? 4 مارس ???????? ..تأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين نابولي والإنتر، ورئيس وزراء إيطاليا “جوسيبي كونتي” يترك حرية التصرف لرابطة الدوري الإيطالي في تأجيل المباريات، قائلاً “دور رئاسة الوزراء يقتصر على توضيح الحدود التي يجب تخطيطها في المناطق المصابة، لكن قرار اللعب من عدمه يخص مسؤولي اللعبة”.

..تأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين نابولي والإنتر، ورئيس وزراء إيطاليا “جوسيبي كونتي” يترك حرية التصرف لرابطة الدوري الإيطالي في تأجيل المباريات، قائلاً “دور رئاسة الوزراء يقتصر على توضيح الحدود التي يجب تخطيطها في المناطق المصابة، لكن قرار اللعب من عدمه يخص مسؤولي اللعبة”. ???? 5 مارس ???????? ..ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة ليفربول التي يتصدر فريقها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وبات على بُعد 6 نقاط فقط من حسم اللقب لصالحه.

..ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة ليفربول التي يتصدر فريقها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وبات على بُعد 6 نقاط فقط من حسم اللقب لصالحه. ???? 6 مارس ???????? ..وضع مساعد مدرب أياكس أمستردام الهولندي “كريستيان بولسن” ومدرب الفريق “أليساندرو شونماكر” في الحجر الصحي حيث ظهرت عليهما بعض الأعراض الأولية لفيروس كورونا بعد حضور حفل تواجد به عدد من حاملي الفيروس.

..وضع مساعد مدرب أياكس أمستردام الهولندي “كريستيان بولسن” ومدرب الفريق “أليساندرو شونماكر” في الحجر الصحي حيث ظهرت عليهما بعض الأعراض الأولية لفيروس كورونا بعد حضور حفل تواجد به عدد من حاملي الفيروس. ???? 6 مارس ???????? ..قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إقامة مباراة فالنسيا وأتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا دون حضور جمهور على ملعب المستايا، ما سيحرم فالنسيا من العودة في اللقاء، حيث خسر الفريق لقاء الذهاب على ملعب سان سيرو بنتيجة 1/4.

..قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إقامة مباراة فالنسيا وأتالانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا دون حضور جمهور على ملعب المستايا، ما سيحرم فالنسيا من العودة في اللقاء، حيث خسر الفريق لقاء الذهاب على ملعب سان سيرو بنتيجة 1/4. ???? 7 مارس ????????????❌.. قررت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منع المصافحة بين اللاعبين وبعضهم والمدربين والحكام بداية من مباريات الجولة الـ 29 من البريميرليج حتى أجل غير مُسمى.

????????????❌.. قررت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منع المصافحة بين اللاعبين وبعضهم والمدربين والحكام بداية من مباريات الجولة الـ 29 من البريميرليج حتى أجل غير مُسمى. ???? 7 مارس ???????? ..رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا “داميانو توماسي” يُقدم طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتأجيل مباريات الدوري بسبب كورونا.

..رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا “داميانو توماسي” يُقدم طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتأجيل مباريات الدوري بسبب كورونا. ???? 8 مارس ????????????????❌ ..قرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بحرمان المدربين والمسؤولين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 70 عامًا من حضور مباريات كرة القدم بدءًا من الجولة 29، ما سيمنع فيرجسون من مشاهدة مانشستر يونايتد من ملعب أولد ترافورد، وسيحرم روي هودسون من قيادة فريق كريستال بالاس.

..قرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بحرمان المدربين والمسؤولين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 70 عامًا من حضور مباريات كرة القدم بدءًا من الجولة 29، ما سيمنع فيرجسون من مشاهدة مانشستر يونايتد من ملعب أولد ترافورد، وسيحرم روي هودسون من قيادة فريق كريستال بالاس. ???? 8 مارس ???????????? ..لاعبو نادي بيسكارا الإيطالي ظهروا بكمامات واقية بعد نزولهم إلى أرض الملعب للعب إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الإيطالية، في إشارة لتضامنهم مع الأصوات المطالبة بإيقاف المنافسات الكروية المحلية حتى تنجلي كارثة فيروس كورونا.

???? 8 مارس ???????? ..قرار رسمي من الحكومة الإيطالية بإيقاف الدوري الإيطالي قبل دقيقة واحدة من بداية مباراة بارما وسبال ضمن الجولة ال26 المؤجلة منذ يوم 1 مارس. وزير الرياضة الإيطالي قرر إيقاف الجولة، قبل أن يتراجع عن قراره بفعل ضغط رابطة أندية الدوري الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لتلعب المباريات كاملة دون مشاكل بما في ذلك مباراة يوفنتوس والإنتر المنتهية بفوز اليوفي 2-0 خلف الأبواب المغلقة (تفاصيل أكثر هنا)

..قرار رسمي من الحكومة الإيطالية بإيقاف الدوري الإيطالي قبل دقيقة واحدة من بداية مباراة بارما وسبال ضمن الجولة ال26 المؤجلة منذ يوم 1 مارس. وزير الرياضة الإيطالي قرر إيقاف الجولة، قبل أن يتراجع عن قراره بفعل ضغط رابطة أندية الدوري الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لتلعب المباريات كاملة دون مشاكل بما في ذلك مباراة يوفنتوس والإنتر المنتهية بفوز اليوفي 2-0 خلف الأبواب المغلقة (تفاصيل أكثر هنا) ???? 9 مارس ???????? .. القرار صدر بشكل رسمي بإيقاف الدوري الإيطالي لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وتزعم رئيس مجلس وزراء إيطاليا هذا القرار بسبب الوضع الخطير الذي تمر به البلاد.

.. القرار صدر بشكل رسمي بإيقاف الدوري الإيطالي لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وتزعم رئيس مجلس وزراء إيطاليا هذا القرار بسبب الوضع الخطير الذي تمر به البلاد. ???? 9 مارس ????????❌???????? ..قرار رسمي بتأجيل مباراة بازل السويسري وإينتراخت فرانكفورت الألماني بذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي بعد ساعات من اتخاذ قرار مماثل بتأجيل مباراة روما وإشبيلية.

..قرار رسمي بتأجيل مباراة بازل السويسري وإينتراخت فرانكفورت الألماني بذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي بعد ساعات من اتخاذ قرار مماثل بتأجيل مباراة روما وإشبيلية. ???? 9 مارس ????????❌???????? ..الأحداث تتطور أكثر قأكثر بانسحاب الإنتر من مباراة رين في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا للشباب قبل يومين فقط من إقامتها بمدينة فلورانسا.

..الأحداث تتطور أكثر قأكثر بانسحاب الإنتر من مباراة رين في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا للشباب قبل يومين فقط من إقامتها بمدينة فلورانسا. ???? 9 مارس ???????????? ..قرار مبدئي من رابطة أندية الدوري الفرنسي باستمرار منافسات الدوري المحلي “ليج آ” حتى منتصف شهر أبريل دون حضور جمهور، بحد أقصى 1000 مشجع فقط لمنع انتشار فيروس كورونا.

..قرار مبدئي من رابطة أندية الدوري الفرنسي باستمرار منافسات الدوري المحلي “ليج آ” حتى منتصف شهر أبريل دون حضور جمهور، بحد أقصى 1000 مشجع فقط لمنع انتشار فيروس كورونا. ???? 10 مارس ????????✈️❌ رئيس خيتافي “أنخيل توريس” يخشى على لاعبيه من كورونا، ويقرر إلغاء رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة الإنتر في ذهاب دور ال16 من الدوري الأوروبي، والاتحاد الأوروبي في ورطة. وقال أنخل توريس “الحكومة الإسبانية في صفنا، حيث يمنع القانون سفرنا إلى إيطاليا وهي في هذه الوضعية الصعبة”.

????????✈️❌ رئيس خيتافي “أنخيل توريس” يخشى على لاعبيه من كورونا، ويقرر إلغاء رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة الإنتر في ذهاب دور ال16 من الدوري الأوروبي، والاتحاد الأوروبي في ورطة. وقال أنخل توريس “الحكومة الإسبانية في صفنا، حيث يمنع القانون سفرنا إلى إيطاليا وهي في هذه الوضعية الصعبة”. ???? 10 مارس ????????????✅ ..الحرب تشتعل..تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لأحد العاملين في كرة القدم..مالك ناديي نوتنجهام فورست الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني “إيفانجيلوس ماريناكيس” أعلن إصابته بالفيروس في بيان رسمي، مشيرًا إلى أنه في حالة جيدة وقد اتخذ كافة التدابير اللازمة بناء على تعليمات الأطباء.

..الحرب تشتعل..تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لأحد العاملين في كرة القدم..مالك ناديي نوتنجهام فورست الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني “إيفانجيلوس ماريناكيس” أعلن إصابته بالفيروس في بيان رسمي، مشيرًا إلى أنه في حالة جيدة وقد اتخذ كافة التدابير اللازمة بناء على تعليمات الأطباء. ???? 11 مارس ????????????????‍♂️ ..بعد مرور أسبوع واحد على توليه مسؤولية تدريب كالياري، المدرب الإيطالي “والتر زينجا” تظهر عليه بعض الأعراض الأولية لفيروس كورونا ليضع نفسه في الحجر الصحي.

..بعد مرور أسبوع واحد على توليه مسؤولية تدريب كالياري، المدرب الإيطالي “والتر زينجا” تظهر عليه بعض الأعراض الأولية لفيروس كورونا ليضع نفسه في الحجر الصحي. ???? 11 مارس ???????????????? ..قرار رسمي بإيقاف الدوري الهولندي بعد 24 ساعة فقط من إصدار منطقة الأمن في برابانت لقرار بإيقاف بعض مباريات المسابقة المقرر إقامتها يومي 14 و15 مارس.

..قرار رسمي بإيقاف الدوري الهولندي بعد 24 ساعة فقط من إصدار منطقة الأمن في برابانت لقرار بإيقاف بعض مباريات المسابقة المقرر إقامتها يومي 14 و15 مارس. ???? 11 مارس ????????????.. رغم حاجته لمناصريه في هذا اللقاء الصعب، منعت إدارة نادي لاسك النمساوي حضور الجمهور في ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

????????????.. رغم حاجته لمناصريه في هذا اللقاء الصعب، منعت إدارة نادي لاسك النمساوي حضور الجمهور في ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد. ???? 11 مارس ???????????????? ..ميلان أول المُتبرعين الحقيقيين في حرب كورونا على البشرية. النادي أعلن تبرعه بمبلغ 250 ألف يورو لشركة طواريء إقليمية، مسؤولة عن التعامل مع الحالات الطارئة في منطقة لومباردي.

..ميلان أول المُتبرعين الحقيقيين في حرب كورونا على البشرية. النادي أعلن تبرعه بمبلغ 250 ألف يورو لشركة طواريء إقليمية، مسؤولة عن التعامل مع الحالات الطارئة في منطقة لومباردي. 11 مارس ????????????✅ ..أول إصابة بفيروس كورونا للاعب كرة قدم محترف من نصيب مدافع نادي هانوفر الألماني “تيمو هوبيرس”.

..أول إصابة بفيروس كورونا للاعب كرة قدم محترف من نصيب مدافع نادي هانوفر الألماني “تيمو هوبيرس”. 12 مارس ???????????? ✅ ..أكد نادي نوتنجهام فورست عبر بيان رسمي عدم إصابة أي لاعب من لاعبيه بفيروس كورونا رغم تعرض مالك النادي لإصابة منتصف هذا الأسبوع، لكن إدارة آرسنال كشفت في الوقت نفسه عن إصابة المدير الفني للفريق “ميكيل آرتيتا” (تفاصيل أكثر هنا).

..أكد نادي نوتنجهام فورست عبر بيان رسمي عدم إصابة أي لاعب من لاعبيه بفيروس كورونا رغم تعرض مالك النادي لإصابة منتصف هذا الأسبوع، لكن إدارة آرسنال كشفت في الوقت نفسه عن إصابة المدير الفني للفريق “ميكيل آرتيتا” (تفاصيل أكثر هنا). 12 مارس ????????????????????????????..أكد نادي أولمبياكوس اليوناني خلو لاعبيه من فيروس كورونا رغم إصابة مالك النادي. ومن المعروف أن العملاق اليوناني يضم بين صفوفه المصري أحمد حسن كوكا والمغربي يوسف العربي.

????????????????????????????..أكد نادي أولمبياكوس اليوناني خلو لاعبيه من فيروس كورونا رغم إصابة مالك النادي. ومن المعروف أن العملاق اليوناني يضم بين صفوفه المصري أحمد حسن كوكا والمغربي يوسف العربي. 12 مارس ????????????❌ ..قرار رسمي بتأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان بسبب كورونا.

..قرار رسمي بتأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان بسبب كورونا. 12 مارس ????????????❌ ..رفضت السلطات الإسبانية منح طائرة نادي روما الإيطالي الإذن بالهبوط في مدينة إشبيلية يوم الخميس للعب مباراة ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

..رفضت السلطات الإسبانية منح طائرة نادي روما الإيطالي الإذن بالهبوط في مدينة إشبيلية يوم الخميس للعب مباراة ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي. 12 مارس ❌..قرار رسمي بتأجيل مباراتي يوفنتوس أمام أولمبيك ليون، ومانشستر سيتي أمام ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

❌..قرار رسمي بتأجيل مباراتي يوفنتوس أمام أولمبيك ليون، ومانشستر سيتي أمام ريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. 12 مارس ???????????? ..ثاني التبرعات المعلنة منذ بدء حرب كورونا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الأسبق ونجم منتخب كوريا الجنوبية المعتزل “باك جي سونج” ومواطنه لاعب توتنهام الحالي “سون هيونج مين” قررا التربع بمبلغ 65 ألف جنيه إسترليني للتضامن مع ضحايا كورونا في كوريا الجنوبية.

..ثاني التبرعات المعلنة منذ بدء حرب كورونا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الأسبق ونجم منتخب كوريا الجنوبية المعتزل “باك جي سونج” ومواطنه لاعب توتنهام الحالي “سون هيونج مين” قررا التربع بمبلغ 65 ألف جنيه إسترليني للتضامن مع ضحايا كورونا في كوريا الجنوبية. 12 مارس ???????????? ..وزارة الصحة التشيلية تعلن تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على أي لاعب كرة قدم سيصل من بؤرة فيروس كورونا في أوروبا “إيطاليا وإسبانيا” للانضمام لمعسكر منتخب تشيلي الأول نهاية شهر مارس، والمقصود “أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال”.

..وزارة الصحة التشيلية تعلن تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على أي لاعب كرة قدم سيصل من بؤرة فيروس كورونا في أوروبا “إيطاليا وإسبانيا” للانضمام لمعسكر منتخب تشيلي الأول نهاية شهر مارس، والمقصود “أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال”. ???? 13 مارس ???????????? .. دخول جميع لاعبي آرسنال للحجر الصحي بعد التأكد من إصابة ميكيل آرتيتا بفيروس كورونا بسبب احتكاكه برئيس نادي أولمبياكوس قبل مباراة إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي.

.. دخول جميع لاعبي آرسنال للحجر الصحي بعد التأكد من إصابة ميكيل آرتيتا بفيروس كورونا بسبب احتكاكه برئيس نادي أولمبياكوس قبل مباراة إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي. ???? 13 مارس ????????????.. بعد أقل من 24 ساعة على قرار استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز دون مشاكل وبحضور جمهور، رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة تُعلن إيقافها للبريميرليج حتى مطلع شهر أبريل المقبل بسبب إصابة آرتيتا ولاعب تشيلسي كالوم هدسون أودوي، بالإضافة إلى شكوك حول إصابة ثلاثة لاعبين من ليستر سيتي.

????????????.. بعد أقل من 24 ساعة على قرار استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز دون مشاكل وبحضور جمهور، رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة تُعلن إيقافها للبريميرليج حتى مطلع شهر أبريل المقبل بسبب إصابة آرتيتا ولاعب تشيلسي كالوم هدسون أودوي، بالإضافة إلى شكوك حول إصابة ثلاثة لاعبين من ليستر سيتي. ???? تقرير: طاوعته الكرة لشهور، فكيف انقلب كل شيء على ليفربول في أسبوعين؟

???? تقرير: طاوعته الكرة لشهور، فكيف انقلب كل شيء على ليفربول في أسبوعين؟ ???? الحيرة تسيطر على رابطة الدوري الإنجليزي بين تأجيل وإلغاء الموسم!

???? الحيرة تسيطر على رابطة الدوري الإنجليزي بين تأجيل وإلغاء الموسم! ???? ردة فعل إدارة ليفربول على تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

???? ردة فعل إدارة ليفربول على تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا ???? الإعلام الإنجليزي يتكهن بإلغاء البريميرليج بسبب فيروس “كورونا”

???? الإعلام الإنجليزي يتكهن بإلغاء البريميرليج بسبب فيروس “كورونا” ???? 13 مارس ????❌ .. تأجيل رسمي لنهائي كأس ملك إسبانيا لتاريخ غير معلوم لحين إنفراج الأزمة. مباراة أثلتيك بلباو وريال سوسيداد كان مقررًا لها يوم 18 أبريل 2020.

.. تأجيل رسمي لنهائي كأس ملك إسبانيا لتاريخ غير معلوم لحين إنفراج الأزمة. مباراة أثلتيك بلباو وريال سوسيداد كان مقررًا لها يوم 18 أبريل 2020. ???? 13 مارس ???????? ✅ .. يوفنتوس يُعلن إصابة الدولي الإيطالي “دانييلي روجاني” بفيروس كورونا كأول لاعب معروف يتعرض للفيروس (تفاصيل أكثر هنا)

.. يوفنتوس يُعلن إصابة الدولي الإيطالي “دانييلي روجاني” بفيروس كورونا كأول لاعب معروف يتعرض للفيروس (تفاصيل أكثر هنا) ???? 13 مارس ????????✈️ .. كريستيانو رونالدو يُفاجيء الجميع بترك تورينو للتوجه إلى جزيرة ماديرا بحجة الرغبة في الإطمئنان على والدته، لكنه يواصل هناك التدريبات في قصره الكبير (تفاصيل أكثر هنا).

????????✈️ .. كريستيانو رونالدو يُفاجيء الجميع بترك تورينو للتوجه إلى جزيرة ماديرا بحجة الرغبة في الإطمئنان على والدته، لكنه يواصل هناك التدريبات في قصره الكبير (تفاصيل أكثر هنا). ???? 13 مارس ????????❌.. إدارة الإنتر تُعلق نشاطها الرياضي بالكامل وتعزل جميع اللاعبين بعد اكتشاف إصابة روجاني الذي تواجد في ملعب مباراة يوفنتوس والإنتر.

????????❌.. إدارة الإنتر تُعلق نشاطها الرياضي بالكامل وتعزل جميع اللاعبين بعد اكتشاف إصابة روجاني الذي تواجد في ملعب مباراة يوفنتوس والإنتر. ???? 13 مارس ???????????? .. إدارة الإنتر تتبرع بمبلغ 300 ألف يورو لبلدية ميلانو التي تُعاني من أعنف هجمات فيروس كورونا بين جميع مدن العالم.

???????????? .. إدارة الإنتر تتبرع بمبلغ 300 ألف يورو لبلدية ميلانو التي تُعاني من أعنف هجمات فيروس كورونا بين جميع مدن العالم. ???? 13 مارس ???????????? ..صدمة بدخول جميع لاعبي ريال مدريد العزل الصحي بعد احتكاكهم بالعاملين في النادي ممن احتكوا بلاعب ريال مدريد لكرة السلة المصاب بفيروس كورونا.

..صدمة بدخول جميع لاعبي ريال مدريد العزل الصحي بعد احتكاكهم بالعاملين في النادي ممن احتكوا بلاعب ريال مدريد لكرة السلة المصاب بفيروس كورونا. ???? 13 مارس ❌???? ..رسميًا إيقاف الدوري الإسباني + الدوري الألماني + الدوري الإيطالي + الدوري الإنجليزي + الدوري الفرنسي حتى بداية أبريل 2020.

..رسميًا إيقاف الدوري الإسباني + الدوري الألماني + الدوري الإيطالي + الدوري الإنجليزي + الدوري الفرنسي حتى بداية أبريل 2020. ???? 13 مارس ???????? .. الاتحاد الأوروبي “يويفا” يدعو لاجتماع طاريء لجميع أعضاءه الـ 55 يوم 17 مارس الجاري، للتحدث عن تداعيات الموقف الراهن بعد تفشي فيروس كورونا، ويوصي بأن الاجتماع سيكون عبر محادثة فيديو إلكترونية لاتخاذ قرارات حاسمة بخصوص دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ويورو 2020 (تفاصيل أكثر هنا)

.. الاتحاد الأوروبي “يويفا” يدعو لاجتماع طاريء لجميع أعضاءه الـ 55 يوم 17 مارس الجاري، للتحدث عن تداعيات الموقف الراهن بعد تفشي فيروس كورونا، ويوصي بأن الاجتماع سيكون عبر محادثة فيديو إلكترونية لاتخاذ قرارات حاسمة بخصوص دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ويورو 2020 (تفاصيل أكثر هنا) ???? 13 مارس ..????????❌ الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يُعلن إيقاف الدوري بسبب ظهور حالات فيروس كورونا في البلاد.

..????????❌ الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يُعلن إيقاف الدوري بسبب ظهور حالات فيروس كورونا في البلاد. ???? 13 مارس .. ???????????? إدارة نادي ليستر سيتي تؤكد عزلها لثلاثة لاعبين من الفريق الأول بعد ظهور الأعراض الأولية لفيروس كورونا عليهم.

.. ???????????? إدارة نادي ليستر سيتي تؤكد عزلها لثلاثة لاعبين من الفريق الأول بعد ظهور الأعراض الأولية لفيروس كورونا عليهم. ???? 13 مارس .. ????????❌ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن إيقاف الدوري المحلي “ليج آ”.

.. ????????❌ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن إيقاف الدوري المحلي “ليج آ”. ???? 14 مارس .. ????????✅ مانولو جابياديني، هداف نادي سامبدوريا، يتعرض لإصابة بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعب في إيطاليا، خامس شخص في كرة القدم بعد دانييلي روجاني وميكيل آرتيتا وتيمو هوبيرس ومالك نادي أولمبياكوس.

.. ????????✅ مانولو جابياديني، هداف نادي سامبدوريا، يتعرض لإصابة بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعب في إيطاليا، خامس شخص في كرة القدم بعد دانييلي روجاني وميكيل آرتيتا وتيمو هوبيرس ومالك نادي أولمبياكوس. ???? 14 مارس .. ????????✅ إدارة تشيلسي تقرر إلغاء تدريبات الفريق بعد التأكد من إصابة الجناح الإنجليزي صاحب الـ 19 عامًا “كالوم هودسون أودي” بفيروس كورونا.

.. ????????✅ إدارة تشيلسي تقرر إلغاء تدريبات الفريق بعد التأكد من إصابة الجناح الإنجليزي صاحب الـ 19 عامًا “كالوم هودسون أودي” بفيروس كورونا. ???? 14 مارس ..????????❌ قرار رسمي من رابطة أندية الدوري الأميركي للمحترفين “ميجور ليج” بتأجيل الدوري حتى نهاية مارس، بعدما لُعب من الموسم الجديد جولتين فقط (تفاصيل أكثر هنا)

..????????❌ قرار رسمي من رابطة أندية الدوري الأميركي للمحترفين “ميجور ليج” بتأجيل الدوري حتى نهاية مارس، بعدما لُعب من الموسم الجديد جولتين فقط (تفاصيل أكثر هنا) ???? 14 مارس ..????????❌???? قرار رسمي بتأجيل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أميركا اللاتينية

..????????❌???? قرار رسمي بتأجيل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أميركا اللاتينية ???? 14 مارس .. ❌???? قرار رسمي بتأجيل منافسات كوبا ليبرتادوريس نسخة 2020

.. ❌???? قرار رسمي بتأجيل منافسات كوبا ليبرتادوريس نسخة 2020 ???? 14 مارس .. ???????????? عزل الظهير الأيسر الفرنسي “بينجامين ميندي” بأمر من إدارة مانشستر سيتي لاشتباه إصابته بفيروس كورونا.

.. ???????????? عزل الظهير الأيسر الفرنسي “بينجامين ميندي” بأمر من إدارة مانشستر سيتي لاشتباه إصابته بفيروس كورونا. ???? 14 مارس .. ????????❌ قرار رسمي بتأجيل الدوري الألماني البوندسليجا حتى يوم 2 أبريل 2020.

.. ????????❌ قرار رسمي بتأجيل الدوري الألماني البوندسليجا حتى يوم 2 أبريل 2020. ???? 14 مارس .. ????????✅ إصابة المدير الرياضي لنادي ليجانيس الإسباني “مارتن أورتيجا”.

.. ????????✅ إصابة المدير الرياضي لنادي ليجانيس الإسباني “مارتن أورتيجا”. ???? 14 مارس .. ???????????? قرار رسمي من إدارة إيفرتون بعزل جميع لاعبي الفريق في الحجر الصحي لاشتباه وجود حالات مصابة بفيروس كورونا.

.. ???????????? قرار رسمي من إدارة إيفرتون بعزل جميع لاعبي الفريق في الحجر الصحي لاشتباه وجود حالات مصابة بفيروس كورونا. ???? 14 مارس .. ???????????? قرار رسمي من إدارة بورنموث الإنجليزي بعزل ثلاثة لاعبين مُشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

.. ???????????? قرار رسمي من إدارة بورنموث الإنجليزي بعزل ثلاثة لاعبين مُشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. ???? 14 مارس .. ????????✅ إصابة لاعب نادي نورنبيرج الألماني “فابيان نورنبيرجر”.

.. ????????✅ إصابة لاعب نادي نورنبيرج الألماني “فابيان نورنبيرجر”. ???? 14 مارس .. ????????✅ إصابة المدير الفني لنادي بادربورن”ستيف باومجارت”.

.. ????????✅ إصابة المدير الفني لنادي بادربورن”ستيف باومجارت”. ???? 14 مارس .. ????????♻️ الدوري التركي مستمر وقرار بإقامة القمة بين جالطة سراي وبيشكتاش!!

.. ????????♻️ الدوري التركي مستمر وقرار بإقامة القمة بين جالطة سراي وبيشكتاش!! ???? 14 مارس .. ????????????????‍♂️ بوجبا يقترح احتفال “داب” عن العطس أو السعال لتجنب نقل كورونا إلى المحيطين.

???? 14 مارس ???????????? .. يوفنتوس يعلن تبرعه بمبلغ 340 ألف يورو في حرب البلاد ضد فيروس كورونا.

???????????? .. يوفنتوس يعلن تبرعه بمبلغ 340 ألف يورو في حرب البلاد ضد فيروس كورونا. ???? 14 مارس ????????✅✅✅✅✅ .. سامبدوريا يعلن رسميًا إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا “ألبين إيكدال + أنطونيو لا جومينا + مورتن ثورسبي + فابيو ديبولي + بارتوس بيريزينسكي” فضلاً عن إصابة جابياديني (تفاصيل أكثر هنا).

????????✅✅✅✅✅ .. سامبدوريا يعلن رسميًا إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا “ألبين إيكدال + أنطونيو لا جومينا + مورتن ثورسبي + فابيو ديبولي + بارتوس بيريزينسكي” فضلاً عن إصابة جابياديني (تفاصيل أكثر هنا). ???? 14 مارس ????????✅✅✅ .. فيورنتينا يعلن رسميًا إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا “دوشان فلاهوفيتش + جيرمان بيزيلا + باتريك كوتروني” (تفاصيل أكثر هنا)

????????✅✅✅ .. فيورنتينا يعلن رسميًا إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا “دوشان فلاهوفيتش + جيرمان بيزيلا + باتريك كوتروني” (تفاصيل أكثر هنا) ???? 14 مارس ???????? الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر تأجيل الدوري المحلي وجميع المسابقات المحلية حتى بداية شهر أبريل. (تفاصيل أكثر هنا)

???????? الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر تأجيل الدوري المحلي وجميع المسابقات المحلية حتى بداية شهر أبريل. (تفاصيل أكثر هنا) 14 مارس ???????????? رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “جريج كلارك” لا يمانع في إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز لتفادي انتشار كورونا أكثر مما هو عليه الآن في بريطانيا (تفاصيل أكثر هنا)

???????????? رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم “جريج كلارك” لا يمانع في إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز لتفادي انتشار كورونا أكثر مما هو عليه الآن في بريطانيا (تفاصيل أكثر هنا) ???? 15 مارس ????????✅✅✅.. فالنسيا يعلن رسميًا إصابة أربعة لاعبين بفيروس كورونا “فيكتور كامارازا + إيزيكيل جاراي + خوسيه لويز جايا + إلياكيم مانجالا”.

????????✅✅✅.. فالنسيا يعلن رسميًا إصابة أربعة لاعبين بفيروس كورونا “فيكتور كامارازا + إيزيكيل جاراي + خوسيه لويز جايا + إلياكيم مانجالا”. ???? 15 مارس ????????✅..فالنسيا يعلن رسميًا إصابة أحد أفراد الكادر الطبي للفريق “خوان ألياجا”.

????????✅..فالنسيا يعلن رسميًا إصابة أحد أفراد الكادر الطبي للفريق “خوان ألياجا”. ???? 15 مارس ???????????? .. نجم نادي نابولي الإيطالي “إنسيني” يتبرع بمبلغ 100 ألف يورو لمكافحة فيروس كورونا في جنوب إيطاليا.

???????????? .. نجم نادي نابولي الإيطالي “إنسيني” يتبرع بمبلغ 100 ألف يورو لمكافحة فيروس كورونا في جنوب إيطاليا. ???? 15 مارس ????????✅ .. إدارة نادي تروا الفرنسي تُعلن إصابة اللاعب الكوري الجنوبي “هيون جان سوك” بفيروس كورونا.

????????✅ .. إدارة نادي تروا الفرنسي تُعلن إصابة اللاعب الكوري الجنوبي “هيون جان سوك” بفيروس كورونا. ???? 15 مارس ????????✅ .. إصابة أخصائي العلاج الطبيعي في نادي فيورنتينا الإيطالي “ستيفانو دانييلي” بفيروس كورونا.

????????✅ .. إصابة أخصائي العلاج الطبيعي في نادي فيورنتينا الإيطالي “ستيفانو دانييلي” بفيروس كورونا. ???? 16 مارس ???????? الرئيس التنفيذي لرابطة أندية الدوري الفرنسي “ديدييه كييو” يرفض اقتراح بإلغاء الموسم، والانتظار حتى انفراج أزمة كورونا في شهر أبريل قبل اتخاذ القرار النهائي.

???????? الرئيس التنفيذي لرابطة أندية الدوري الفرنسي “ديدييه كييو” يرفض اقتراح بإلغاء الموسم، والانتظار حتى انفراج أزمة كورونا في شهر أبريل قبل اتخاذ القرار النهائي. ???? 16 مارس ???????? ???? تكهنات في الصحف الإسبانية بإصابة رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” بفيروس كورونا، وتوقعات بادخاله في الحجر الصحي حتى يوم 30 مارس.

???????? ???? تكهنات في الصحف الإسبانية بإصابة رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” بفيروس كورونا، وتوقعات بادخاله في الحجر الصحي حتى يوم 30 مارس. ???? 16 مارس ????????❌ مسؤول في سلسلة فنادق كريستيانو رونالدو ينفي ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية عن تحول الفنادق إلى مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا (تفاصيل أكثر هنا)

????????❌ مسؤول في سلسلة فنادق كريستيانو رونالدو ينفي ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية عن تحول الفنادق إلى مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا (تفاصيل أكثر هنا) ???? 17 مارس ???????????? الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يَدرس استكمال الدوري الإيطالي موسم 2020/2019 في عام 2021 إذا لم يتوقف فيروس كورونا في الانتشار وواصل حصده للأرواح والتي وصل عددها إلى أكثر من 4100 منذ بداية مارس، لتتخطى إيطاليا دولة الصين في عدد الوفيات من كورونا.

???????????? الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يَدرس استكمال الدوري الإيطالي موسم 2020/2019 في عام 2021 إذا لم يتوقف فيروس كورونا في الانتشار وواصل حصده للأرواح والتي وصل عددها إلى أكثر من 4100 منذ بداية مارس، لتتخطى إيطاليا دولة الصين في عدد الوفيات من كورونا. ???? 17 مارس ???????????? الحكومة الروسية تعرض على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا استضافة بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” مع تقديم ضمانات لجميع البلدان بتنفيذ خطة محكمة لمنع انتشار كورونا (تفاصيل أكثر هنا)

???????????? الحكومة الروسية تعرض على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا استضافة بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” مع تقديم ضمانات لجميع البلدان بتنفيذ خطة محكمة لمنع انتشار كورونا (تفاصيل أكثر هنا) ???? 17 مارس ???? قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بتأجيل يورو 2020 حتى صيف 2021 (تفاصيل أكثر هنا)

???? قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بتأجيل يورو 2020 حتى صيف 2021 (تفاصيل أكثر هنا) ???? 17 مارس ???????????? اللجنة الأولمبية الدولية تقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” في موعدها رغم ظهور بعض حالات مصابة بفيروس كورونا في اليابان مؤخرًا (تفاصيل أكثر هنا)