رياضة | هل خضع النني لحجر صحي بسبب كورونا.. وكيله يجيب

نفى علاء نظمي وكيل الدولي المصري محمد النني لاعب نادي بيشكتاش التركي، ماتردد خلال الأونة الأخيرة، عن خضوعه لحجر صحي في تركيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار وكيل النني على أن ما تردد لا أساس له من الصحة ولم يحدث ذلك مطلقًا، والنني يتعامل بشكل طبيعي للغاية رفقة أسرته.

وكان محمد النني قد انتقل الصيف الماضي إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة من نادي آرسنال الإنجليزي.

جدير بالذكر أن رئيس نادي بيشكتاش التركي مان قد صرح لإحدى وسائل الإعلام التركية عن دخول لاعبي الفريق الحجر الصحي كإجراء احترازي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

