رياضة | رسالة فلورنتينو بيريز المؤثرة بعد وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة فلورنتينو بيريز المؤثرة بعد وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد السابق بسبب فيروس كورونا ونشر فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي للنادي الملكي رسالة مؤثرة كتب فيها.

"بدايةً أود أن أنقل أحر التعازي لأفراد عائلته، وبشكل خاص زوجته ماري لوث، وأبنائه لورنزو وفرانسيسكو وفيرناندو ومالولا وديانا، وأحفاده وجميع أصدقائه وأحبائه. أرسل لهم جميعاً مودتي ودعمي في هذه اللحظات الصعبة ‏أريدهم أن يعرفوا بان الجماهير يقفون إلى جانبهم ‏إن الوضع الذي نعيشه اليوم قاسٍ للغاية ويحرمنا من التواجد مع أحبائنا في لحظاتهم الأخيرة، هذا أمر صعب جداً وحزين. أستحضر بالطبع جميع الأفراد والعائلات التي تمر بهذه الدراما المروعة، وأريد أن أعبر عن تضامني مع الجميع نعيش اليوم لحظاتٍ لم نكن نتخيلها حتى في أسوأ الكوابيس".

وأضاف رئيس ريال مدريد الحالي:" ‏الحقيقة هي أنه خلال السنوات الخمس التي ترأس فيها ريال مدريد، عاد النادي إلى مستواه المعهود في المسابقة الأوروبية الأغلى التي يهواها مشجعونا وهذا أمر لا يُنسى. بقيادته، واصل ريال مدريد النمو وتعزيز تاريخه وأسطورته ‏لقد تمتعت بعلاقة حميمة للغاية مع لورنزو سانز وعائلته في السنوات الأخيرة. لقد شاركنا فرحة الفوز بالألقاب المذهلة في المواسم الأخيرة ولاسيما الألقاب الأربعة في بطولة دوري أبطال أوروبا. لقد عاشها لورنزو بكل رونقها في الملعب، في الطائرة مع الفريق، واستمتع بكل لحظة معنا جميعاً".

واختتم فلورنتينو بيريز رسالته قائلا:" ‏لقد غادرنا مدريديستا رائع كرّس جزءا كبيرا من حياته لما كان شغفه الأكبر إلى جانب عائلته ريال مدريد كان ريال مدريد بلا شك شغف لورنزو واستمر ذلك الإحساس نابضا فيه في السنوات الأخيرة نحن ‏سنقيم له تكريماً كبيراً في سانتياجو برنابيو، الذي استمر في المجيء إليه لمتابعة جميع المباريات والشعور بروح الفريق. الآن، كما نعلم جميعاً، لا يمكننا فعل ذلك، ولكننا بالطبع، سنقوم بذلك لتبقى ذكراه خالدة في ذاكرة الأجيال الجديدة من المدريديستا".