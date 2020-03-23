شكرا لقرائتكم خبر عن قانونية الجبلاية توكد صحة إجراءات تقليص الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة القانونية باتحاد الكرة قانونية قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد الجمعية العمومية الي 96 ناديا قبل الانتخابات المقبلة حتي في حالة الغاء الموسم الحالي ومسابقة كأس مصر، بداعي انه لم يكن في لائحة المسابقة التي ارسلت للأندية ما يلزم باستكمال المسابقة وانهاءها كي يتم تقليص الاندية.

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قال أن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 96 نادياً بعد يوم 30 يونيو المقبل.. وقال فضل، فى تصريحات له ، إن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى.

وأخطر اتحاد الكرة أندية الجمعية العمومية بإقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية، لمناقشة التعديلات على اللائحة الجديدة، عقب شهر رمضان المعظم، بعدما كان اتحاد الكرة قرر إقامتها فى أبريل المقبل علي أن تقام الانتخابات في 30 اغسطس المقبل.